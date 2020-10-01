Кирьяков отказался комментировать слухи о переговорах с «Динамо»

https://static.news.ru/photo/4b09338a-0489-11eb-a953-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кирьяков Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Сергей Кирьяков отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о его переговорах с футбольным клубом «Динамо». Руководство столичного коллектива рассматривает 50-летнего специалиста на должность главного тренера команды.

Я никак не комментирую эту информацию, — сказал Кирьяков NEWS.ru.

Ранее СМИ сообщали, что «сине-бело-голубые» провели переговоры о сотрудничестве с российским специалистом, у которого имеется и международный опыт. Именно поэтому «Динамо» обратилось к бывшему нападающему, который провёл в столичном коллективе шесть лет, а затем переехал в немецкий «Карлсруэ», став одним из лучших игроков. Впоследствии Кирьяков завершил карьеру в Китае.

«Динамо» может стать не первым клубом высшего дивизиона, который возглавит экс-форвард. В 2016 году Кирьяков стал наставником тульского «Арсенала», который сохранил в Российской премьер-лиге, однако по окончании сезона руководство клуба приняло решение не продлевать с ним контракт.

Предыдущим главным тренером московского клуба был Кирилл Новиков, который 29 сентября объявил о решении покинуть пост главного тренера «Динамо». Об этом он написал в Instagram, сообщал NEWS.ru. 39-летний специалист 5 октября 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Дмитрия Хохлова, а в ноябре занял пост главного тренера. Его контракт с «бело-голубыми» был рассчитан до конца текущего сезона.