Кирьяков: для перехода в Бундеслигу Чалову надо поменять свою игру

https://static.news.ru/photo/3d26ee7e-bd30-11ea-b1cf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кирьяков Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывший нападающий немецких клубов «Карлсруэ», «Гамбург», «Теннис-Боруссия» Сергей Кирьяков считает, что Фёдору Чалову, который интересуются

Если судить по тому, как он играет сейчас, то шансов на переход мало. Фёдору необходимо кардинально поменять свою игру. Он смотрится не очень убедительно в последних матчах. Такому игроку в Бундеслиге делать нечего, — сказал Кирьяков.

Немецкий «Вольфсбург» заявил о том, что 22-летний воспитанник ЦСКА стал главной целью летнего трансферного окна.

В текущем сезоне он сыграл за ЦСКА в 34 матчах и отличился шестью голами, столько же отдал результативных передач. Соглашение с «красно-синими» действует до лета 2022 года.

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