Футболистом ЦСКА Чаловым заинтересовался уже третий клуб Бундеслиги

https://static.news.ru/photo/1914aad8-bcfb-11ea-85cd-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чалов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов немецкого «Вольфсбурга». По сообщению Kicker, команда Оливера Глазнера намерена приобрести 22-летнего форварда в ближайшее трансферное окно.

Помимо россиянина в списке претендентов также числятся полузащитники «Ганновера» Линтон Майн и берлинского «Униона» Юнус Малли. Кроме того, россиянином также интересуются «Хоффенхайм» и «Байер».

22-летний футболист является воспитанником «армейцев». В текущем сезоне он сыграл за ЦСКА в 34 матчах и отличился шестью голами, столько же отдал результативных передач. Соглашение с «красно-синими» действует до лета 2022 года.

В августе прошлого года Фёдор Чалов чуть было не перешёл в английский «Кристал Пэлас», писал NEWS.ru. Сделку заблокировал президент ЦСКА Евгений Гинер, посчитав, что за форварда предлагают слишком мало. Позже его сватали в английские «Челси», «Брайтон» и «Севилью».