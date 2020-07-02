Футболистом ЦСКА Чаловым заинтересовался уже третий клуб Бундеслиги

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов немецкого «Вольфсбурга». По сообщению Kicker, команда Оливера Глазнера намерена приобрести 22-летнего форварда в ближайшее трансферное окно.
Помимо россиянина в списке претендентов также числятся полузащитники «Ганновера» Линтон Майн и берлинского «Униона» Юнус Малли. Кроме того, россиянином также интересуются «Хоффенхайм» и «Байер».
22-летний футболист является воспитанником «армейцев». В текущем сезоне он сыграл за ЦСКА в 34 матчах и отличился шестью голами, столько же отдал результативных передач. Соглашение с «красно-синими» действует до лета 2022 года.
В августе прошлого года Фёдор Чалов чуть было не перешёл в английский «Кристал Пэлас», писал NEWS.ru. Сделку заблокировал президент ЦСКА Евгений Гинер, посчитав, что за форварда предлагают слишком мало. Позже его сватали в английские «Челси», «Брайтон» и «Севилью».
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