News.ru — о несостоявшемся переходе Фёдора Чалова в английский «Кристал Пэлас» и о том, как это может отразиться на дальнейшей карьере молодого форварда.

«Хрустальный дворец» за 30 млн — не наша тема!

Чалов — типичный продукт отлаженной системы подготовки молодых футболистов, выстроенной в ЦСКА. Александр Головин, ныне выступающий за французский «Монако», может считаться предшественником Фёдора на этом своеобразном «армейском» футбольном конвейере. Выступления за молодёжную команду ЦСКА, постепенное подключение к основному составу, яркий дебют в Российской премьер-лиге (РПЛ) и еврокубках, приглашение в российскую сборную...

У Чалова почти всё было так же, как и у Головина, правда, лишь до определённого момента. В национальной команде нападающий пока не закрепился. А теперь вот и упустил прекрасный шанс попробовать силы в сильнейшем чемпионате — Английской премьер-лиге (АПЛ).

Понятное дело, в Европе достижение Чалова, забившего 15 мячей в прошлом чемпионате РПЛ и ставшего лучшим бомбардиром нашей лиги, не могло остаться незамеченным. Летом по слухам молодым «армейцем» заинтересовались многие клубы, среди которых назывались даже такие крупные величины, как вся топ-пятёрка АПЛ, итальянский «Лацио», испанская «Валенсия», да и тот же «Монако».

Но самый конкретный интерес проявил «Кристал Пэлас». Клуб, возглавляемый бывший наставником сборной Англии Роем Ходжсоном, для начала предложил за российского нападающего 15 млн евро. Шандор Варга, агент Чалова и опытный игрок на трансферном рынке, сразу дал понять англичанам, что ЦСКА хочет выручить от этой сделки куда более значительную сумму.

Тогда «Кристал Пэлас» сделал следующий шаг, улучшив своё предложение сразу на 10 млн евро. Но в «армейском» клубе и после этого не поспешили ударить с британцами по рукам. Дело в том, что в Англии в ночь с 8 на 9 августа закрывается трансферное окно, то есть в пятницу перейти в клуб АПЛ уже не будет возможности. И ЦСКА попытался сыграть на том, что «Кристал Пэлас», остро нуждающийся в забивном форварде и активно пытающийся заполучить именно Чалова, будет готов раскошелиться и на 30 миллионов «европейских рублей».

Однако уже накануне, в среду появились сообщения, что стороны в любом случае попросту не успеют оформить сделку, и переход Чалова в клуб АПЛ сорвётся. Между тем, в России мнения по поводу возможных вариантов продолжения карьеры 21-летнего нападающего разошлись.

Черчесов всё видит

Например, известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский считает благом для всех, что Чалов остаётся в родном клубе. А вот известный в прошлом полузащитник российской сборной и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис придерживается противоположной точки зрения.

Я бы на месте Чалова бежал бы быстрым бегом за границу. Такой возраст — и такое предложение! Чалову нужно собирать вещи и уезжать. У него был шанс играть в лучшей на сегодня лиге мира. Вся проблема в том, что если он здесь застрянет ещё на пару-тройку лет, то уже можно забыть о загранице. Нужно с пониманием относиться к игрокам, такие шансы бывают раз в жизни, — цитирует Канчельскиса Life.ru .

Здесь, пожалуй, стоит вспомнить ещё об одном нюансе, упомянутом чуть выше. Конкретно — о сборной России. Её главный тренер Станислав Черчесов пару раз вызывал Чалова на тренировочные сборы, в том числе и накануне домашнего чемпионата мира-2018, но в основном составе главной команды страны «армеец» пока так и не закрепился. И тогда, и сейчас Черчесов продолжает твердить, что пока у Фёдора есть возможность играть за молодёжную сборную, нет смысла «выдёргивать» его во взрослую команду.

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/News.ru

О чём это говорит? Почему столь опытный специалист, как Черчесов, явно не торопится задействовать молодого таланта на серьёзном уровне? Вполне вероятно, что Станислав Саламович видит и понимает, что Чалов психологически не дозрел до уровня взрослой сборной. Полтора десятка голов в РПЛ ничуть эту мысль не опровергают. Одно дело — забивать по два-три «Оренбургу» или «Уфе», совсем другое — не потеряться на поле против мадридского «Реала» или итальянской «Ромы». А именно такую картину «растворения» Чалова в серьёзных матчах Лиги чемпионов мы и наблюдали.

И вот здесь предложение «Кристал Пэлас» подоспело как нельзя кстати. Фёдору — разумеется, с одобрения клубных боссов — следовало обеими руками ухватиться за него и сорваться в Лондон. Да, возможно, за Ла-Маншем могло получиться не всё и не сразу, но зато какой громадный и уникальный опыт молодой нападающий мог получить. А главное — смог бы побыстрее перешагнуть тот психологический барьер, который мешает ему сейчас заиграть в сборной и выйти на новый уровень мастерства.

Впрочем, контракт с ЦСКА у Чалова действует до лета 2022 года, а это значит, что в ближайший год умеющий считать деньги менеджмент «армейского» клуба наверняка попытается выгодно продать своего талантливого форварда в Европу. Другой вопрос — будет ли такое же предложение, как сейчас от «Кристал Пэлас»...