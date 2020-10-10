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Футбол

Кирилл Панченко официально стал игроком тульского «Арсенала»

21:14, 11 октября 2020
Фото: vk.com/8panchenko

Футбольный клуб «Арсенал» (Тула) объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Панченко.

Соглашение рассчитано на два года. Форвард перешёл на правах свободного агента, он будет выступать за туляков под 13-м номером. Текущий сезон он начал в качестве игрока «Тамбова», куда также бесплатно перешёл в августе. За свой прежний клуб Панченко успел провести только 11 матчей во всех турнирах.

30-летний футболист поиграл в московских ЦСКА и «Динамо», «Томи» из Томска и саранской «Мордовии». В 2016 году Панченко сыграл свой первый и пока последний матч за российскую национальную команду.

«Арсенал» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает 12-ю строчку с девятью очками.

О предстоящем переезде Панченко в Тулу ранее писал NEWS.ru. Контракт футболиста с «Тамбовом» был разорван по обоюдному согласию по причине того, что нападающий не смог проявить себя в качестве лидера, чего от него ожидали.

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