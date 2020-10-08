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Нападающий «Тамбова» Кирилл Панченко станет игроком тульского «Арсенала» на правах свободного агента.

Соответствующую информацию представил РБ-Спорт.

Как уточняется, «Тамбов» и Панченко могут разорвать существующий контракт по обоюдному согласию по причине того, что футболист не сумел закрепиться в команде как лидер. Дополнительно клуб планирует разгрузить зарплатную ведомость. На сегодняшний день Панченко является самым дорогим игроком «Тамбова».

В текущем сезоне нападающий отыграл за «Тамбов» 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Футболист забил один гол и отдал одну результативную передачу. Перед «Тамбовом» Панченко играл за московское «Динамо».

Ранее NEWS.ru писал, что встреча десятого тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Тамбовом» завершилась с ничейным результатом 1:1.

Счёт был открыт на 43-й минуте. Отличился полузащитник «Арсенала» Мохаммед Кадири. Несмотря на то, что его удар был простым, голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков пропустил мяч между ног.