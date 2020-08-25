Киевское «Динамо» выиграло у «Шахтёра» Суперкубок Украины

https://static.news.ru/photo/1db833aa-e719-11ea-840b-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Футболисты киевского «Динамо» завоевали Суперкубок Украины, добившись победы в игре против донецкого «Шахтёра» со счётом 3:1. Матч прошёл на Олимпийском стадионе в Киеве.

Голы у победителей забили Карлос де Пена (20-я минута), Жерсон Родригеш (31) и Фран Соль (83), гол престижа на счету Жуниора Мораеса (37).

«Шахтёр» участвовал в матче как чемпион страны, «Динамо» — как обладатель национального Кубка. Для «бело-голубых» данный трофей стал девятым по счёту, у «Шахтёра» осталось восемь таких титулов. К победе «Динамо» привёл Мирча Луческу, который восемь раз брал чемпионство Украины как тренер «Шахтёра».

Ранее NEWS.ru сообщал, что владелец киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал период работы Юрия Сёмина в команде. Он заявил, что считает, что Сёмин проделал идеальную работу в киевском «Динамо». Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», может, он бы и по сей день работал в «Динамо», отметил Суркис.