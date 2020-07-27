Кавазашвили заявил, что «Зенит» хочет достичь уровня «Ливерпуля»

https://static.news.ru/photo/04c46a9c-d00f-11ea-9340-fa163e074e61_660.jpg Анзор Кавазашвили Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Анзор Кавазашвили назвал замечательной новостью переход защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в петербургскую командой. По его словам, коллективу, который обогнал соперников по очкам и занял первое место, надо усиливать свою игру за счёт классных футболистов, потому что клуб выступает в еврокубках.

Действующей командой они, конечно, стараются, но нет такого почёта, как у «Ливерпуля», «Челси», «Интера» или «Ювентуса». А мы знаем, что самая могучая команда в финансовом плане — это «Зенит». Так что они правильно сделали, что взяли хорошего защитника. Если «Зенит» взял игрока под свой стиль, то это здорово. Думаю, он вольётся в команду, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

Он считает, что все наблюдают на протяжении многих лет, как команда Газпрома старается достичь уровня того же «Ливерпуля».

Спортсмен перешёл в стан «мерсисайдцев» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне защитник принял участие в 10 матчах Английской премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку, ранее писал NEWS.ru.