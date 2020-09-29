Кавазашвили уверен в поражении «Краснодара» в матче Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/f5241954-02fc-11eb-b227-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckrasnodar.ru

Советский голкипер Анзор Кавазашвили считает, что футбольный клуб «Краснодар» уступит в ответной игре против греческого ПАОКа на выезде в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первом матче подопечным Мурада Мусаева удалось одержать победу со счётом 2:1.

«Краснодар» с трудом обыграл греческий клуб дома, так что в ответной игре ПАОК точно обыграет «быков», к моему глубокому сожалению. Я посмотрел, как плавно и красиво играют сейчас подопечные Абеля Феррейры, давно не видел, чтобы греческая команда так здорово играла. Поэтому я сомневаюсь в том, чтобы сейчас «Краснодар» был готов обыграть на выезде такой коллектив, — сказал Кавазашвили корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, российский футбол сильно уступает европейскому, и «быкам» не удастся поменять его мнение.

Я всегда говорил и буду говорить, что сейчас российский чемпионат не стоит на уровне европейского. Сегодня у «Краснодара» не всё в порядке в плане обороны. Они должны были сделать выводы после первого матча. Если Мурад Мусаев внесёт поправки и сыграет, как хотелось бы, тогда я уверен в том, что они сыграют вничью, но дальнейшее продолжение ничьи — это провал. В любом случае я думаю, что российский коллектив проиграет. ПАОК сегодня сильнее по подбору футболистов и играет более грамотно, дисциплинированно на поле, — добавил он.

Ответный матч состоится 30 сентября в Салониках. Победитель противостояния попадёт в групповую стадию Лиги чемпионов. Напрямую в основной турнир по итогам национального чемпионата попали «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва). Никогда прежде на групповой стадии Лиги чемпионов три клуба от России не выступали.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы его команды в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов над греческим ПАОКом (2:1) заявил, что шансы команд пройти в турнире дальше считает равными, писал NEWS.ru.