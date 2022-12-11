Катарсис: как чемпионат мира подарил два новых крутых сюжета Марокко стало первой африканской командой-полуфиналистом, а французы отправили домой англичан

Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги (слева вверху) празднует с игроками победу в четвертьфинальном матче между Марокко и Португалией

С самого начала чемпионата мира в Катаре не покидало ощущение, что на этом чемпионате мира должно произойти что-то странное и неожиданное. Ощущение не обмануло — в полуфинал вышла сборная Марокко, деклассировавшая португальцев. Не допустить тотальной сенсации попробует Франция, которая встретится с озверевшим андердогом в полуфинале. Рассказываем подробнее о том, что происходило в субботних четвертьфиналах.

Время первых

После феноменального выступления на групповом этапе и выноса испанцев в 1/8 финала чемпионата мира футболисты сборной Марокко могли бы навеки зафиксировать исторический успех и спокойно почивать на лаврах, как это сделала российская команда четыре года назад. Однако африканцам этого оказалось мало, и в 1/4 финала они решили отправить домой Португалию и довести до слез Криштиану Роналду.

Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш решил не изобретать велосипед и снова отказался от услуг капитана в стартовом составе. На острие атаки опять вышел молодой форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш, от которого вся страна ожидала нового хет-трика. Однако ни трех мячей, ни даже одного болельщики сборной Португалии так и не дождались. Футболисты Марокко профессионально засушили игру и нашли свой шанс в атаке.

На 42-й минуте Юссеф Эн-Несери воспользовался ошибкой вратаря сборной Португалии Диогу Кошты и вколотил мяч головой в сетку. После этого марокканцы шикарно обороняли преимущество и имели несколько хороших шансов его удвоить. Португальцы же бились головой в закрытые двери и не смогли создать большого количества голевых моментов.

Не помог даже великий и ужасный Роналду, который вышел на поле в начале второго тайма. Легендарный игрок очень старался, искал свой шанс, но так и остался ни с чем. Это была гениальная игра в исполнении обороны сборной Марокко, все футболисты команды достойны на родине всяческих государственных наград.

Нам потребовалось много времени, чтобы войти в игру. Желание было большим, футболисты были очень уверены в себе, но показать свою игру в полной мере не могли, хотя у нас были голевые ситуации. Игроки упорно трудились на турнире, нам очень больно. Покидать чемпионат мира всегда тяжело, — рассказал изданию Record главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Роналду уходил с поля в слезах, он так и не смог стать чемпионом мира. Хотя нынешней команде португальцев это было вполне по силам. Шикарная защита, полузащита и яркое нападение вполне могли зацепиться на этом чемпионате за что-то большее, чем выход в четвертьфинал. Марокко же переписало историю. Ранее ни одна африканская сборная не добиралась до полуфинала чемпионата мира.

При этом нужно понимать, что Марокко является африканской сборной очень условно. Подавляющее большинство команды, включая всех лидеров, родилось за пределами страны и воспитывалось в европейских футбольных школах. Мало того, в юношестве многие играли за сборные Франции, Нидерландов и Испании.

Фото: Cao Can/Global Look Press Криштиану Роналду из Португалии отреагировал на поражение в четвертьфинальном матче между Марокко и Португалией

Французский поцелуй

Вывеска второго четвертьфинала была достойна решающего матча чемпионата мира. Действующие обладатели титула встречались с блестящей Англией, которая обладает самым дорогим составом по версии портала Transfermarkt на этом турнире. И посмотреть там действительно есть на кого. Феноменальный Харри Кейн, блестящий Джуд Беллингем и шикарный Букайо Сако — вот неполный список тех, кто уже делал на этом турнире красиво.

Однако первым ярким перформансом в этом матче отметился хавбек сборной Франции Орельен Чуамени, который на 16-й минуте из-за пределов штрафной зарядил по воротам. Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд не был готов к такому развитию событий и не дотянулся до мяча, скользнувшего в угол.

Ответ англичане сформировали на старте второго тайма, когда Сака заставил Чуамени сфолить в своей штрафной. Кейн был безжалостен с точки — 1:1. После этого Оливье Жиру ударом головой снова вывел французов вперед, а Кейн должен был переводить игру в дополнительное время. Однако второй его удар с пенальти в концовке игры оказался неточным.

Англия снова пережила чудовищную трагедию, ведь подбор футболистов позволяет этой команде бороться за титул. Теперь об этом придется забыть еще как минимум на четыре года. Кстати, англичане по итогам встречи были не очень довольны судейством.

Арбитр на протяжении всего матча работал плохо. Игроки постоянно получают критику в свой адрес, и было бы неплохо посмотреть, выйдет ли судья и скажет, хорошо он провёл матч или нет. В первом тайме было много решений в пользу Франции, судья не заметил пять или шесть их фолов, — заявил beinSports защитник сборной Англии Харри Магуайр.

Теперь Франции предстоит побороться за выход в финал с марокканцами. Продолжится ли арабская сказка — узнаем совсем скоро.