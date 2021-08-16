Карпин объяснил непопадание Дзюбы и Соболева в состав сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал причины невызова нападающих «Спартака» Александра Соболева и «Зенита» Артёма Дзюбы на отборочные матчи чемпионата мира — 2022. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Артём Дзюба и Александр Соболев сейчас находятся не в самой лучше форме. Артём и вовсе на прошлый матч вышел на последние две минуты. Да и Саша последние несколько игр выглядит неубедительно. Сначала они должны начать играть за свои клубы, чтобы попасть в сборную, — сказал Карпин.

Он также добавил, что названный список не является окончательным. Скорее, уточнил тренер, это удлинённый состав. Окончательная заявка будет известна 23 августа.

Всё ещё может измениться, — подчеркнул тренер.

Наставник объяснил вызов Антона Заболотного, который по-прежнему травмирован. По словам тренера, медицинский штаб продолжает внимательно следить за состоянием всех футболистов и сообщает, что к ближайшей игре РПЛ будет готов. Если с ним всё будет в порядке, он сможет приехать в Новогорск.

1 сентября подопечные Карпина дома сыграют с Хорватией, затем на выезде с Кипром (4 сентября) и на своём поле с Мальтой (7 сентября). После трёх матчей сборная России находится на 2-м месте в группе H, набрав 6 очков.

Ранее Карпин оценил важность форварда «Зенита» Артёма Дзюбы для команды. По его словам, это важный игрок для российского футбола.