Карнавала не будет, но будет Месси: как прошел самый драматичный день ЧМ Первые четветьфиналы мундиаля в Катаре показали, что футбол — самая непредсказуемая игра на планете

Фото: Cao Can / XinHua / Global Look Press

Сборная Бразилии в очередной раз, в четвертый из последних пяти, вылетела в четвертьфинале чемпионата мира. Она не выигрывала уже 20 лет и сейчас упустила один из лучших шансов за все это время, потому что была невероятно сильна. Но Хорватия оказалась слишком сложной и терпеливой для пятикратных чемпионов мира. Вместо полуфинала Бразилия — Аргентина мы получим Хорватия — Аргентина, что наверняка будет менее зрелищно, но все равно любопытно. Матч Аргентины с Нидерландами останется в истории как один из самых драматичных не только на этом турнире, но и за многие годы.

Короли точки

Матч Бразилии с Хорватией изначально совсем не казался равным. Никто не ставил под сомнение класс и опыт хорватов, их финал на чемпионате мира в России свеж в памяти, но в спорте все меняется очень быстро. За четыре года хорваты почти не меняли состав и постарели, а бразильцы обновились, сыгрались под руководством Тите, выиграли Кубок Америки-2019 и казались командой из другой лиги. Но на поле все было не совсем так.

Хорваты предсказуемо сыграли от обороны, потому что в этом был их единственный шанс. Единственный способ для такой команды, как Хорватия, обыграть Бразилию — не дать ей сыграть в свой футбол. Нужно закрываться и ловить шанс в контригре. Это скучно, но далеко не всегда побеждает тот, кто играет весело. Порядок всегда бил класс.

Хорваты смогли сделать главное: они заставили Бразилию выглядеть неярко, не так как с Южной Кореей в 1/8 финала. Бразильцы, конечно, все равно доминировали, но моментов создавали мало, бились об стену и не имели понятия, как ее пробить. Как казалось, решающее слово сказал Неймар на 105+1-й минуте, когда реализовал выход один на один, который сам же себе и создал. Он сыграл как настоящий лидер, взял игру на себя и забил долгожданный мяч, обыграв Доминика Ливаковича. Бразильцы начали праздновать победу.

Фото: Han Yan / XinHua / Global Look Press

Но праздновать было чуть-чуть рановато. Хорваты — достаточно опытная команда, чтобы получить за матч хотя бы один реальный шанс. К концу второго овертайма бразильцы начали затягивать время, вместо атак стали катать мяч на фланге и за это жестоко поплатились. За три минуты до серии пенальти вышедший на замену Бруно Петкович в касание пробил после прострела с фланга и с помощью рикошета отправил мяч в угол ворот Алиссона. На этом все для Бразилии было закончено.

Впереди была серия пенальти, это всегда лотерея, но футбольные законы работают четко: если ты начинаешь праздновать победу заранее, а потом упускаешь ее и оказываешься в серии пенальти, ты проигрываешь. Тем более, если играешь серию с хорватами. Эти монстры 11-метровых вообще никому в эту игру не проигрывают. В России четыре года назад они выиграли две серии на пути к финалу и здесь в Катаре уже прошли Японию. Шансы Бразилии выглядели призрачно.

Хорватский кипер Доминик Ливакович — это вообще что-то особенное. Может, у него и есть слабые места, раз он к 27 годам играет в загребском «Динамо», но пенальти он берет отменно. Он это снова (после трех сейвов с Японией) доказал, взяв удар Родриго. Затем Маркиньос попал в штангу и добил надежды пятикратных чемпионов мира стать шестикратными.

Бразилия не выигрывала чемпионат мира с 2002 года. К каждому турниру они подходят в статусе фаворитов, но всегда находится кто-то чуть удачливее. Хорваты не были сильнее на поле, они защищались почти весь матч, но они были дисциплинированнее как команда и лучше в серии пенальти.

Возможно, время Неймара еще придет. В 2026 году ему будет 34, и если он сможет избежать травм, то без сомнений будет в обойме на мундиале в Северной Америке. Его время еще должно прийти.

Одна игра, выигранная дважды

В другом полуфинале встречались сборные Аргентины и Нидерландов. Это по-своему тоже футбольная классика. Финал ЧМ 1978 года помнят болельщики только с очень солидным стажем, но вот четвертьфинал 1998 года и полуфинал 2014-го в памяти довольно свежи. В первом случае выиграли европейцы, во втором — южноамериканцы. Была еще нулевая ничья в группе на ЧМ-2006. Аргентинцы как футбольная нация чуть сильнее, но и Голландия — это не шутки, трехкратные финалисты ЧМ и чемпионы Европы. Их победа бы никого не удивила.

На футбольном поле преимущество Аргентины было довольно явным. Месси, отвечающий за каждый гол своей команды на этом чемпионате мира, здесь тоже справился с ролью: отдал голевой разрезающий пас на Ноэля Молину в первом тайме и реализовал пенальти во втором. Игра катилась к комфортной победе Аргентины, но голландцы не за красивую оранжевую форму считаются одной из крутейших футбольных наций в мире.

Вышедший на замену Вут Вегхорст на 83-й минуте отыграл один мяч, а то, что случилось после... Это лучше было видеть своими глазами. На 11-й добавленной минуте, когда всем было ясно что этот шанс — последний, голландцы получили право на штрафной удар. Либо гол, либо вылет. И они забивают. Купмейнерс не стал бить, а сделал пас низом на того же Вегхорста, который укрыл мяч корпусом и пробил низом мимо вратаря. Голландцы спаслись на 101-й минуте. Это самый поздний гол в истории плей-офф чемпионатов мира. Разыграть штрафной удар в такой момент, как его разыграли голландцы — для этого надо что-то понимать в футболе и в умении действовать под давлением.

Фото: Cao Can / XinHua / Global Look Press

Но как ни странно, в овертайме подопечные Луи ван Гала не пошли добивать деморализованных аргентинцев. Инициативу быстро вернули южноамериканцы, и именно они выглядели командой, которая хочет победы, а не серии пенальти. А лучше бы ее не хотели голландцы, ведь их ворота защищал малоопытный Андреас Нопперт из «Херенвена», в то время как у Аргентины на воротах стоял мастер отражения 11-метровых, доказавший это в Английской Премьер-лиге, Эмилиано Мартинес.

Серия пенальти была не менее драматичной, чем сам матч: Мартинес взял первые два удара, исход был почти решен, но голландцы больше не мазали, а Энцо Фернандес промахнулся мимо ворот. Это поставило форварда «Интера» Лаутаро Маритнеса перед необходимостью забивать, иначе счет останется равным и игра пойдет до первого промаха. И Лаутаро, который по ходу чемпионата мира не забил ни разу и потерял место в основе, на этот раз не промахнулся.

Никто не скажет, что Аргентина не заслужила победы. Они была лучше на протяжении 115 минут из 130. Она наиграла на нее в той же степени, в которой на нее наиграла Бразилия в матче с Хорватией. Только Бразилия уже летит домой. Футбол — очень непредсказуемая и драматичная игра, особенно на тех стадиях, где не может быть ничьих.

Месси продолжает идти к долгожданному титулу чемпиона мира. Этого хочет очень много людей на планете, но вряд ли кто-то из них является гражданином Хорватии. Сборную этой страны нельзя списывать. Они были в финале четыре года назад, и в матче с Аргентиной они будут верить в себя больше, чем когда-либо. Игра состоится 13 декабря и начнется в 22:00 по Москве.