Капитан сборной Венгрии получил тепловой удар в матче на Евро

https://static.news.ru/photo/1dd6c68e-d107-11eb-aa4f-96000091f725_660.jpg Адам Салаи Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

На поле в Будапеште в субботу, 19 июня, жара в прямом и переносном смысле — капитан сборной Венгрии Адам Салаи уже успел получить тепловой удар. Венгры играют против футболистов сборной Франции в рамках группового этапа чемпионата Европы. Трансляцию матча ведёт телеканал «Россия 1».

О плохом самочувствии Салаи стало ясно в середине первого тайма. Рефери встречи Майкл Оливер остановил игру и дал возможность оказать помощь капитану сборной Венгрии. По имеющейся на данный момент информации, у футболиста тепловой удар. Медики приложили игроку полотенце и проводили с поля.

Салаи пришлось заменить — помогать команде вышел Неманья Николич. В настоящий момент счёт 1:0 в пользу Венгрии.

Команды выступают в группе F вместе с такими сборными, как Португалия и Германия (они также играют сегодня — в 19:00).

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал, кто рассудит матч третьего тура групповой стадии чемпионата Европы по футболу между сборными России и Дании. Также стало известно, когда российские футболисты вылетят на игру.