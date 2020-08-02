Канделаки связала трансфер Кокорина в «Спартак» с финансовой выгодой

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала переход нападающего Александра Кокорина в московский футбольный клуб «Спартак».
По её словам, интерес 29-летнего форварда к трансферу объясняется простой финансовой выгодой.
Александр Кокорин перешёл в «Спартак», и этот трансфер, как мне кажется, окончательно оформляет простую истину: экономическая целесообразность в наши дни стоит выше клубных пристрастий, — написала Канделаки в своём Telegram-канале.
Тем не менее генпродюсер «Матч ТВ» подчеркнула, что спортсменов, переходящих из одного клуба в другой, можно понять, ведь их карьера «довольно коротка, а симпатии болельщиков весьма непостоянны».
В воскресенье, 2 августа, «Спартак» официально объявил о заключении трудового соглашения с Кокориным по схеме «3+1».
Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор московского ФК «Спартак» Шамиль Газизов отказался называть точную сумму, которую форвард заработает на новом рабочем месте.
Газизов при этом уточнил, что Кокорин, перейдя в стан «красно-белых», пошёл на понижение зарплаты.