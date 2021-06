Какая Италия без оперы и Императора: церемония открытия Евро-2020 в кадрах

В Риме на Олимпийском стадионе 11 июня прошла церемония открытия чемпионата Европы по футболу — 2020.

Несмотря на ограничения, внесённые фактором пандемии, церемония всё равно получилась яркой и красочной. Началось всё с перепасовки двух живых легенд итальянского футбола, чемпионов мира — 2006 Алессандро Несты и Франческо Тотти, которого римские тиффози называют не иначе как Император Рима.

Не обошлось и без традиционного для Апеннин искусства — оперы. Андреа Бочелли исполнил арию Nessun dorma.

Диджей Мартин Гаррикс и лидер U-2 Боно исполнили официальный гимн турнира — песню We Are The People.

Завершилась церемония красочным салютом.

