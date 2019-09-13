https://static.news.ru/photo/b518964c-d5fc-11e9-8f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Легенда мирового футбола Фернандо Йерро, возглавлявший сборную Испании на чемпионате мира — 2018, заявил, что его команда играла лучше сборной России в 1/8 финала мундиаля, в котором уступила подопечным Станислава Черчесова.

Считаю, Испания играла лучше России. Мы владели мячом, создавали моменты, отыскивали путь к воротам Акинфеева. Но ваш вратарь сыграл потрясающе, нереально... Просто стена, — приводит слова тренера Sport24 .

Йерро добавил, что два-три сейва Игоря Акинфеева ещё до пенальти были магией и российский вратарь стал настоящим героем матча.

Фернандо Йерро Сергей Лантюхов/News.ru

Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла испанцев по пенальти и вышла в четвертьфинал турнира, где уступила, также в серии одиннадцатиметровых, Хорватии.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов дал оценку игре своей команды в минувших отборочных матчах чемпионата Европы — 2020 со сборными Шотландии (2:1) и Казахстана (1:0), писал News.ru.