«Извиниться перед фанатами не хотите?»: депутат довёл до слёз Смородскую
Депутат Хамзаев обвинил бывшего президента «Локомотива» в плохом отношении к болельщикам
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
15:18, 28 декабря 2021
Ольга СмородскаяФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев в эфире «Матч ТВ» обвинил бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую в плохом отношении к болельщикам клуба. Он потребовал у неё принести извинения фанатам, но Смородская ответила, что ей не за что извиняться.
Вы почему фанатов выгнали со стадиона в своё время? Можете ответить? Она их довела. Она довела! Почему это произошло? Вы ответственность за собой чувствуете за это? Хотели бы перед фанатами извиниться за это, сказать: «Извините, довела, не смогла»? — обратился к Смородской депутат.
Она ответила, что ей не за что извиняться.
Ольга Смородская проработала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 год. В период работы в московском клубе у неё плохо складывались отношения с болельщиками «красно-зелёных». Она открыто их критиковала и закрывала фанатские трибуны на некоторые матчи.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил на заседании закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Закон о введении Fan ID вступает в силу с 1 июня 2022 года.