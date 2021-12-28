«Извиниться перед фанатами не хотите?»: депутат довёл до слёз Смородскую

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в эфире «Матч ТВ» обвинил бывшего президента «Локомотива» Ольгу Смородскую в плохом отношении к болельщикам клуба. Он потребовал у неё принести извинения фанатам, но Смородская ответила, что ей не за что извиняться.

Вы почему фанатов выгнали со стадиона в своё время? Можете ответить? Она их довела. Она довела! Почему это произошло? Вы ответственность за собой чувствуете за это? Хотели бы перед фанатами извиниться за это, сказать: «Извините, довела, не смогла»? — обратился к Смородской депутат.

Она ответила, что ей не за что извиняться.

Ольга Смородская проработала в «Локомотиве» с 2010 по 2016 год. В период работы в московском клубе у неё плохо складывались отношения с болельщиками «красно-зелёных». Она открыто их критиковала и закрывала фанатские трибуны на некоторые матчи.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил на заседании закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Закон о введении Fan ID вступает в силу с 1 июня 2022 года.