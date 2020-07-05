Одолев в огненном матче «Краснодар», «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Хоть это чемпионство и стало самым быстрым в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), а главная интрига была исчерпана задолго до 26 тура, в «Зените» произошло немало событий как со знаком плюс, так и со знаком минус. NEWS.ru вспоминает, из чего состоял победный сезон «сине-бело-голубых».

Трансферы

Трансферную кампанию «Зенита» в этом сезоне можно было бы назвать идеальной, если бы не несколько «но»:

Массовое переселение петербуржцев в Сочи и образование нового фарм-клуба «Зенита». С июля по январь месяц состав южан усилили 9 игроков петербургской команды. Как такое возможно, спросите вы. Когда дело касается «Зенита», возможно всякое;

«Мутная» аренда Александра Кокорина в «Сочи». Футболист хотел остаться в «Зените», тренер Сергей Семак хотел видеть футболиста в «Зените», руководство всячески поддерживало полноценное возвращение блудного сына в «Зенит», но в какой-то момент всё переменилось. Поговаривают, что судьбу Кокорина предопределили высшие силы. Всё может быть, однако репутация в первую очередь из-за этой истории подпортилась у «Зенита»;

Дикий трансфер Алексея Сутормина, когда футболист за одну неделю перешёл сразу в две команды: из «Оренбурга» в «Рубин», а затем в «Зенит». А впоследствии выяснилось, что трансфер футболиста обошёлся команде в 50 тысяч рублей.

Но, как говорится, всё было не зря. Сутормин хоть и не стал игроком основного состава, но в ротации оказался полезен. Даже в отведённое небольшое количество времени он знал, как помочь команде. Что уж там говорить, последний гол в чемпионском матче против «Краснодара» забил именно Алексей (всего: три гола, два результативных паса). Не затерялся в звёздном составе «Зенита» и Вячеслав Караваев, прибывший из «Витесса» Леонида Слуцкого. На его счету один гол и четыре голевые передачи.

Следующий трансфер, который всё-таки можно оценить со знаком плюс, относится к бразильцу Малкому. Длительная пауза, вызванная травмой, в какой-то момент начала вызывать у болельщиков петербургской команды опасения — уж очень не хотелось повторения истории с Клаудио Маркизио. К счастью, всё обошлось. Бразилец вернулся в чемпионат удачно. А в матче против ЦСКА вовсе стал героем встречи, оформив дубль. Потенциал у футболиста большой (не зря играл в «Барселоне»), и он может очень пригодиться команде уже в следующем сезоне.

Правда, наибольшей похвалы заслуживает всё же другой бразилец. Дуглас Сантос, приобретённый у «Гамбурга», не просто идеально вписался в состав петербургской команды, но и стал одним из лучших левых защитников в РПЛ. Какие эксперименты с его участием только не утраивал наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак. Он отправлял его в опорную зону, передвигал на правый край обороны, но футболист справлялся везде. Своей универсальностью и атакующими задатками он принёс много пользы команде.

Провал в Европе, доминирование в России

fc-zenit.ru

То, о чём уже давно мечтает «Зенит», пока не поддаётся исполнению. До сих пор в Европе российский топ-клуб испытывает трудности. И этот сезон не стал исключением. Мы не будем вдаваться в подробности, только вкратце продублируем результаты еврокубковой кампании. В откровенно не самой непроходимой группе (РБ «Лейпциг», «Лион», «Бенфика») «Зенит» занял последнее место с семью очками в запасе. Тем самым команда впервые с 2010 года не смогла пробиться в плей-офф еврокубков. Для команды с амбициями и кошельком «Зенита» подобный результат сродни катастрофе.

А теперь в противовес чемпионат России. В 26 турах у «Зенита» только два поражения, четыре ничьи и все остальные победы. Из основных конкурентов только «Локомотив» оказал сопротивлению чемпиону, лишив их в сумме четырёх очков. Все остальные — «Спартак», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» — не доставили «Зениту» особых проблем (хоть «быки» и пытались сделать это в чемпионском для петербуржцев матче). Такой результат стал возможен не только благодаря хорошей игре «Зенита», но и за счёт того, что остальные лидеры чемпионата испытывали большие трудности. У «Локомотива» интриги внутри руководства, у «Спартака» очередная чехарда с тренерами, у ЦСКА — дети, у «Краснодара» — травмы. Вот вам и итог: полное доминирование в России и провал в играх со стабильными европейскими средними командами.

Прогресс Дзюбы и Ко

Артём Дзюба fc-zenit.ru

Раз уж мы отметили важность новичков команды, то необходимо будет сказать и о прогрессе некоторых игроков основы. В целом справедливо будет отметить, что большая часть футболистов команды по сравнению с предыдущим сезоном не сбавила оборотов. Всё также стабилен был Бронислав Иванович, не скис во втором сезоне Ярослав Ракицкий, по-прежнему хорош сильно за сезон преобразившийся Магомед Оздоев, переживает уже которую молодость в команде 36-летний Юрий Жирков. Однако отдельными пунктами можно выделить следующих футболистов: Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна.

Их связка во многом предопределила исход предыдущего сезона. Тоже самое произошло и в текущем, но лишь с одной небольшой разницей: они по всем показателям превзошли свои прошлогодние результаты. На двоих нападающие забили 29 голов и создали 18 ассистентов. Для понимания: «Зенит» забил всего 56 голов в 26 турах. А сколько бы ещё могло быть голов, если бы Азмун не испытывал серьёзные проблемы с реализацией. Тяжело представить.

В отношении же Дзюбы статистика говорит всё сама за себя. Это совершенно точно лучший сезон в карьере форварда «Зенита». Он никогда ещё не был настолько результативен (16 голов и 12 ассистентов) и настолько важен для команды Семака.

Пусть этот сезон был моментами неоднозначен для «Зенита» (в большей степени в отношении историй, которые происходили за пределами поля), однако равных в нашем чемпионате в этом году питерцам не было.

Поздравляем, «Зенит»! Только, пожалуйста, не празднуйте, как «Ливерпуль». У вас впереди ещё игра в Кубке со «Спартаком».