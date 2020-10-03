Источники сообщили про обмен игроками между «Зенитом» и «Сочи»

https://static.news.ru/photo/2bfeef80-064f-11eb-b3a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два источника, не связанных друг с другом, 4 октября сообщили журналистам, что петербургский «Зенит» и «Сочи» могут обменяться игроками.

По имеющимся сведениям, отправиться в город на Неве может защитник Кирилл Заика. А в Сочи из Петербурга, возможно, уедет Денис Терентьев, передаёт портал «Чемпионат».

Заика играет за «Сочи» с 2018 года. Он перешёл в клуб из «Химок». В текущем сезоне он сделал один голевой пас. Терентьев выступает за «сине-бело-голубых» уже три года. В прошедших матчах РПЛ на его счету нет результативных действий.

Как ранее писал NEWS.ru, нападающий Зе Луиш, ранее игравший за московский «Спартак», а сейчас выступающий за «Порту», перейдёт в столичный «Локомотив». О готовящемся трансфере стало известно в воскресенье, 4 октября.

Форвард подпишет с «железнодорожниками» контракт на три года.