Исполком УЕФА: в сезоне-2020/21 будет действовать правило пяти замен

https://static.news.ru/photo/d600e788-fe69-11ea-8c73-fa163e074e61_660.jpg Александер Чефери Фото: AP/TASS

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил командам делать в одном матче по пять замен вместо трёх в сезоне-2020/21, заявил глава организации Александер Чеферин по итогам состоявшегося в четверг в Будапеште исполкома.

После консультаций с национальными ассоциациями исполком утвердил правило пяти замен в матчах клубов и сборных до конца текущего сезона, — отметил Чеферин, слова которого приводятся на сайте УЕФА.

В мае 2020 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) поддержал предложение Международной федерации футбола (ФИФА) о временном введении пяти замен в одном матче из-за пандемии коронавируса. Впоследствии совет директоров IFAB продлил действие правила на весь сезон-2020/21.

Ранее NEWS.ru писал, что два игрока «Баварии» и один футболист «Манчестер Сити» вошли в итоговую тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона-2019/20 по версии УЕФА.

В тройке лидеров оказались бельгийский нападающий «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски и немецкий голкипер мюнхенского клуба Мануэль Нойер.