Исполком УЕФА утвердил порядок допуска клубов в еврокубки

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Исполком УЕФА провёл заседание в формате видеоконференции, на котором утвердил порядок отбора клубов в еврокубки на сезон 2020/2021.

Организация рассматривает два сценария, которые предполагают, что внутренние соревнования возобновятся раньше еврокубковых.

По одному из сценариев, внутренние турниры и еврокубковые будут проводиться параллельно. Согласно второму, сначала нужно завершить внутренние соревнования, а потом возобновить еврокубки.

В связи с этим УЕФА утвердил критерии отбора клубов в еврокубки на следующий сезон. При возникновении сложностей с календарём рекомендуется провести отложенные соревнования в таком виде, который позволит клубам квалифицироваться в еврокубки по спортивному принципу, сообщается на сайте УЕФА.

Если соревнования все-таки пришлось прекратить, то основным критерием для квалификации станет выступление команд на внутренней арене в сезоне 2019/2020. При этом оснований для досрочного завершения сезона может быть два: официальный приказ властей и экономические трудности.

Ранее NEWS.ru писал, что чемпионат Европы, который перенесли на год из-за коронавируса, сохранит своё название «Евро-2020».