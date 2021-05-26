Испанский журналист оценил шансы «Вильярреала» в финале Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/442efb3e-be34-11eb-bf68-96000091f725_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанский журналист информационного агенства EFE Хосе Игнасио Ортега поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с участием «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Вильярреала» (Испания). Матч состоится 26 мая в Гданьске (Польша) в 22:00 по московскому времени.

Никто не может отрицать, что «Манчестер Юнайтед» фаворит в предстоящем финале, но нельзя говорить, что у «Вильярреаала» нет шансов. У английской команды на данный момент более сильный, звёздный состав. Если бы нужно было дать прогноз в процентном соотношении, я бы сказал 60% на 40% в пользу англичан, — сказал Ортега в разговоре с NEWS.ru.

Также журналист отметил, что несмотря на то, что «Вильярреал» — скромный клуб, это самая стабильная команда в Испании.

Я бы сравнил эту команду с итальянской «Аталантой», которая последние два-три сезона показывает очень интересный футбол. Правда, есть одно отличие: «Вильярреал» такой футбол показывает на протяжении двадцати лет. У этой команды очень давно сформировался очень качественный спортивный проект. Сейчас у них хороший баланс между опытными и молодыми футболистами. Ключевым игроком в команде является Жерар Морено. Это один из лучших нападающих в Испании за последние десятилетия, — отметил журналист.

По мнению журналиста, за «Вильярреал» будут болеть все испанские клубы, так как англичане проявили себя как предатели.

За «Вильярреал» будут болеть все испанские команды без исключения. Для испанского футбола, для испанской гордости будет ударом, если финал Лиги Европы и Лиги чемпионов выиграют обе команды из Манчестера. Английские команды предали Суперлигу, они трусливо в последний момент сказали, что боятся УЕФА и уходят, при этом до этого примкнув по своему желанию к проекту. Я против Суперлиги, но поведение английских команд было настоящим позором. Сейчас «Реал» Мадрид, «Барселона», «Ювентус» могут пострадать, а эти трусливые команды делают вид, что они ни при чём. Поэтому сегодня вся Испания болеет за «Вильярреал», — заключил Ортега.

«Манчестер Юнайтед» трижды выигрывал Лигу чемпионов (первая победа была завоёвана, когда турнир назывался Кубок европейских чемпионов). В 2017 году клуб стал победителем Лиги Европы. «Вильярреал» на европейском уровне дважды брал Кубок Интертото.

Ранее сообщалось, что бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой сделал прогноз на финал Лиги Европы.