Мостовой сделал прогноз на финал Лиги Европы

https://static.news.ru/photo/6a6b90ac-be23-11eb-a245-96000091f725_660.jpg Александр Мостовой Фото: aleksandr_mostovoy_10/instagram.com

Бывший футболист испанской «Сельты» поделился ожиданиями от финала Лиги Европы с участием «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Вильярреала» (Испания). Матч состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Мне бы хотелось, чтобы игра в основное время закончилась ничейным результатом, чтобы мы увидели интригу в дополнительное время, серию пенальти. Всё-таки давно не было финалов — все мы соскучились по ним. Буду болеть за испанцев. Думаю, они смогут потрепать нервы «Манчестер Юнайтед», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению бывшего футболиста сборной России, фактор Уная Эмери (тренер «Вильярреала», который выигрывал Лигу Европы трижды с «Севильей») вряд ли станет определяющим.

Он, в конце концов, на поле не выходит. Понятное дело, что человек выиграл три подряд Лиги Европы, но и такое бывает в жизни. По такому принципу можно говорить о факторе Алекса Фергюсона. Он ведь тоже полетел с командой, — отметил Мостовой.

Также специалист ответил на вопрос о том, кому важнее победить в предстоящем матче.

И той и другой команде важно. Но сами понимаете: «Вильярреал» вообще ничего не выигрывал. «Манчестер Юнайтед» — это имя, бренд, как тот же «Милан». Но при этом кто-нибудь с ходу сможет вспомнить, когда красно-чёрные что-нибудь в последний раз выигрывали? Есть такие брендовые команды, которые всегда будут на слуху, даже если они играют плохо. А «Вильярреал» кто знает? Там у них населения сто с небольшим тысяч человек, — заключил он.

«Манчестер Юнайтед» трижды выигрывал Лигу чемпионов (первая победа была завоёвана, когда турнир назывался «Кубок европейских чемпионов»). В 2017 году клуб стал победителем Лиги Европы. «Вильярреал» на международном уровне дважды брал Кубок Интертото.

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