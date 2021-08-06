Испанский шок: Месси покидает «Барселону», как это возможно?

Пока весь спортивный мир увлечённо наблюдает за Олимпиадой в Токио, в Испании творятся удивительные вещи. «Барселона» объявила об уходе лучшего футболиста в истории клуба Лионеля Месси и взорвала информационную бомбу. NEWS.ru рассказывает подробнее об историческом расставании и пытается понять, где же продолжит карьеру аргентинец.
Ожидаемая неожиданность
Разговорам о том, что Месси вот-вот уйдёт, скоро исполнится год. Всевозможные СМИ, инсайдеры и близкие к клубу источники уже несколько десятков раз сообщали об уходе аргентинца, но это никак не происходило. В какой-то момент новости о Месси наскучили и перестали восприниматься всерьёз. Не покидала уверенность, что до начала сезона в чемпионате Испании «Барселона» обязательно объявит о переподписании своего лидера, тем более инсайдов об этом тоже было предостаточно.
Но вечером 5 августа «Барселона» на официальном сайте объявила об уходе Месси. Шок — слишком мягкое определение для состояния, в котором оказался весь футбольный мир. В заявлении было дано объяснение случившемуся, однако оно оказалось максимально коротким.
Несмотря на то что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и выражали явное намерение подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий (регламент испанской Ла Лиги), — говорится в сообщении на сайте клуба.
Сразу стало понятно, что речь идёт о правилах финансового фейр-плей (fair play), которые в испанской лиге достаточно жёсткие. Вроде бы с Месси договорились о 50-процентном сокращении зарплаты в новом контракте, но и этого оказалось недостаточно для соблюдения регламента Ла Лиги. Играть же за спасибо Лионель, несмотря на безграничную любовь к «Барселоне», кажется, не готов.
Денег нет
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта утром в пятницу, 6 августа, собрал экстренную пресс-конференцию, чтобы подробнее рассказать о финансовых проблемах клуба и правилах Ла Лиги, которые не позволяют команде сохранить лидера и живой символ клуба.
Функционер отметил, что «Барселона» тратит на зарплаты на 10% больше, чем зарабатывает клуб. Конечно, такое положение дел не может соответствовать правилам финансового фейр-плей. Лапорта добавил, что команда погрязла в многомиллионных долгах, из которых никак не выбраться без сокращения зарплатной ведомости. Президент отметил, что сейчас клуб ведёт сложные переговоры с остальными футболистами «сине-гранатовых», стараясь уговорить их пойти на снижение зарплаты.
Мы считаем, что фейр-плей мог бы быть более гибким, но это не оправдание, потому что мы знали, как он работает. Месси заслуживает всего, он показал, что уважает «Барселону» и хочет здесь остаться. Меня его уход заставляет грустить, но мы приняли лучшее решение для клуба, — заявил Лапорта.
Президент «Барселоны» также отметил, что у Месси уже есть несколько предложений о продолжении карьеры. Он, конечно же, упомянул неоценимый вклад аргентинца в клубные достижения и пожелал тому удачи.
Кто следующий?
Ещё с начала июля Месси находится в статусе свободного агента и сейчас может вести переговоры с кем угодно. Желающих заполучить звезду такого масштаба отбоя нет, однако потянуть финансовые запросы игрока смогут немногие.
Букмекеры уже вовсю принимают ставки на то, где продолжит карьеру аргентинец, и фаворитом считается ПСЖ. Нефтяные деньги у катарских владельцев клуба не заканчиваются, с амбициями тоже всё в порядке. Даже тренер у парижан аргентинский — Маурисио Почеттино, плюс за команду выступает старый друг Месси бразилец Неймар. Так что на бумаге вариант видится очень перспективным.
Вторым по вероятности претендентом считается «Манчестер Сити», который возглавляет ещё один старый друг аргентинца Хосеп Гвардиола. Однако множество инсайдеров отмечали, что «Сити» от этой идеи отказался, к тому же вчера «горожане» выложили €117 млн за Джека Грилиша, который выступает на похожей позиции «десятки». После этого в приоритете «Сити», как сообщают разные источники, попытка заполучить капитана сборной Англии Харри Кейна.
Совсем маловероятными вариантами букмекеры считают переход Месси в итальянские суперклубы или переезд в США. Возможно, когда-нибудь аргентинец и поедет доигрывать за океан, но сейчас, в свои 34 Лионель полон сил и готов продолжать выступления на самом высоком уровне. Сил и особенно эмоций должно было добавить долгожданное завоевание Кубка Америки с Аргентиной.
Существует ещё одна версия, согласно которой Месси никуда не уйдёт, а перформанс с объявлением о расставании с игроком на официальном сайте — лишь попытка «Барселоны» надавить на руководство Ла Лиги. Ведь от отсутствия Месси проиграет не только «Барселона». Аргентинец — первое лицо испанского чемпионата, потеря звезды такого масштаба принесет убытки и Ла Лиге. А представить, что Месси перейдёт в «Реал» или даже к своему другу Луису Суаресу в «Атлетико», очень сложно.
Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press
Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press
Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press
Global Look Press