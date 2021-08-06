Испанский шок: Месси покидает «Барселону», как это возможно?

Пока весь спортивный мир увлечённо наблюдает за Олимпиадой в Токио, в Испании творятся удивительные вещи. «Барселона» объявила об уходе лучшего футболиста в истории клуба Лионеля Месси и взорвала информационную бомбу. NEWS.ru рассказывает подробнее об историческом расставании и пытается понять, где же продолжит карьеру аргентинец.

Ожидаемая неожиданность

Разговорам о том, что Месси вот-вот уйдёт, скоро исполнится год. Всевозможные СМИ, инсайдеры и близкие к клубу источники уже несколько десятков раз сообщали об уходе аргентинца, но это никак не происходило. В какой-то момент новости о Месси наскучили и перестали восприниматься всерьёз. Не покидала уверенность, что до начала сезона в чемпионате Испании «Барселона» обязательно объявит о переподписании своего лидера, тем более инсайдов об этом тоже было предостаточно.

Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Но вечером 5 августа «Барселона» на официальном сайте объявила об уходе Месси. Шок — слишком мягкое определение для состояния, в котором оказался весь футбольный мир. В заявлении было дано объяснение случившемуся, однако оно оказалось максимально коротким.

Несмотря на то что «Барселона» и Лионель Месси достигли соглашения и выражали явное намерение подписать новый контракт сегодня, этого не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий (регламент испанской Ла Лиги), — говорится в сообщении на сайте клуба.

Сразу стало понятно, что речь идёт о правилах финансового фейр-плей (fair play), которые в испанской лиге достаточно жёсткие. Вроде бы с Месси договорились о 50-процентном сокращении зарплаты в новом контракте, но и этого оказалось недостаточно для соблюдения регламента Ла Лиги. Играть же за спасибо Лионель, несмотря на безграничную любовь к «Барселоне», кажется, не готов.

Денег нет

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта утром в пятницу, 6 августа, собрал экстренную пресс-конференцию, чтобы подробнее рассказать о финансовых проблемах клуба и правилах Ла Лиги, которые не позволяют команде сохранить лидера и живой символ клуба.

Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Функционер отметил, что «Барселона» тратит на зарплаты на 10% больше, чем зарабатывает клуб. Конечно, такое положение дел не может соответствовать правилам финансового фейр-плей. Лапорта добавил, что команда погрязла в многомиллионных долгах, из которых никак не выбраться без сокращения зарплатной ведомости. Президент отметил, что сейчас клуб ведёт сложные переговоры с остальными футболистами «сине-гранатовых», стараясь уговорить их пойти на снижение зарплаты.

Мы считаем, что фейр-плей мог бы быть более гибким, но это не оправдание, потому что мы знали, как он работает. Месси заслуживает всего, он показал, что уважает «Барселону» и хочет здесь остаться. Меня его уход заставляет грустить, но мы приняли лучшее решение для клуба, — заявил Лапорта.

Президент «Барселоны» также отметил, что у Месси уже есть несколько предложений о продолжении карьеры. Он, конечно же, упомянул неоценимый вклад аргентинца в клубные достижения и пожелал тому удачи.

Кто следующий?

Ещё с начала июля Месси находится в статусе свободного агента и сейчас может вести переговоры с кем угодно. Желающих заполучить звезду такого масштаба отбоя нет, однако потянуть финансовые запросы игрока смогут немногие.

Букмекеры уже вовсю принимают ставки на то, где продолжит карьеру аргентинец, и фаворитом считается ПСЖ. Нефтяные деньги у катарских владельцев клуба не заканчиваются, с амбициями тоже всё в порядке. Даже тренер у парижан аргентинский — Маурисио Почеттино, плюс за команду выступает старый друг Месси бразилец Неймар. Так что на бумаге вариант видится очень перспективным.

Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Вторым по вероятности претендентом считается «Манчестер Сити», который возглавляет ещё один старый друг аргентинца Хосеп Гвардиола. Однако множество инсайдеров отмечали, что «Сити» от этой идеи отказался, к тому же вчера «горожане» выложили €117 млн за Джека Грилиша, который выступает на похожей позиции «десятки». После этого в приоритете «Сити», как сообщают разные источники, попытка заполучить капитана сборной Англии Харри Кейна.

Совсем маловероятными вариантами букмекеры считают переход Месси в итальянские суперклубы или переезд в США. Возможно, когда-нибудь аргентинец и поедет доигрывать за океан, но сейчас, в свои 34 Лионель полон сил и готов продолжать выступления на самом высоком уровне. Сил и особенно эмоций должно было добавить долгожданное завоевание Кубка Америки с Аргентиной.

Существует ещё одна версия, согласно которой Месси никуда не уйдёт, а перформанс с объявлением о расставании с игроком на официальном сайте — лишь попытка «Барселоны» надавить на руководство Ла Лиги. Ведь от отсутствия Месси проиграет не только «Барселона». Аргентинец — первое лицо испанского чемпионата, потеря звезды такого масштаба принесет убытки и Ла Лиге. А представить, что Месси перейдёт в «Реал» или даже к своему другу Луису Суаресу в «Атлетико», очень сложно.