Испания дома, Роналду в запасе, Бразилия — чемпион? ЧМ подошел к развязке На мундиале в Катаре осталось всего восемь команд, впереди самый горячий отрезок главного турнира четырехлетия

Фото: Дмитрий Голуб/Global Look Press

Говорят, что до старта чемпионата мира фаворитов назвать сложно, ведь команды еще не провели ни одного матча и неясно, в какой они форме находятся. А вот уже спустя три-четыре игры, дескать, можно делать выводы о фаворитах. Так бывает часто, но только не сейчас. Из восьми оставшихся в Катаре команд победить с равной долей вероятности могут шесть. Таких интригующих развязок на мировых чемпионатах не было давно, но тем интереснее. Следующие 10 дней будут для футбольных болельщиков самыми сладкими (а для кого-то самыми горькими) за очень много лет.

Фото: IMAGO/Moritz Mueller/Global Look Press Лионель Месси

Нехрупкие плечи Месси

В каждом из матчей 1/8 финала чемпионата мира в Катаре был очевидный фаворит. Так бывает далеко не всегда, но тут было восемь грандов против восьми андердогов в чистом виде. Семь из них предсказуемо вышли в четветьфинал, и лишь испанцы отправились домой досрочно. Но обо всем по порядку.

В первый день 1/8 финала голландцы на поле просто показали очевидную разницу в классе с командой США. Нынешняя сборная Нидерландов — команда без мегазвезд в атаке, что раньше всегда было ей свойственно, но с очень сбалансированным составом. Еще один ее козырь — дисциплина. Тренер Луи ван Гал — матерый, повидавший футбол легендарный тактик и психолог. Его авторитет выше, чем у любого из футболистов его команды, а футболисты у него прекрасные. С ними он провел уже 19 матчей и ни разу не проиграл: 14 побед, 5 ничьих. У американцев шансов просто не было, несмотря на молодость и приличный талант в их составе. Они просто пока не на этом уровне.

Другое дело сборная Аргентины. На чемпионат мира они приехали в статусе одного из главных фаворитов и пока подтверждают его не вполне. Слишком многое в их победах зависит от того, с какой ноги в этот день встал Лионель Месси. Матч с Австралией в 1/8 финала — очередное тому подтверждение. Без Лео, который забил сам и отдал голевой пас (как и в групповом матче с Мексикой), у них мало что получается в атаке. Месси — палочка-выручалочка. Никто не может — Лео поможет.

И пока он помогает. С австралийцами Месси впервые в жизни забил на стадии плей-офф чемпионата мира, был снова одним из самых эффективных игроков на поле, создал почти всю опасность у ворот соперника. Но что если в матче с Нидерландами у него будет плохой день? В 35 лет их у него стало значительно больше, чем было в 27. Да и в голландском составе есть защитники, которые с удовольствием сделают вечер Месси очень томным.

Словом, назвать фаворита в матче Нидерланды — Аргентина крайне сложно. Букмекеры считают, что это южноамериканцы. Но в реальности это классические 50 на 50, где победа голландской сборной не будет считаться сенсацией абсолютно. Голландцы выбивали сборную Аргентину в четветьфинале ЧМ-1998, проигрывали ей по пенальти в полуфинале ЧМ-2014, и сейчас они выглядят полностью готовыми дать Месси и компании равный бой. Это точно будет самая сложная игра для Аргентины на этом ЧМ, и, чтобы победить, подвигов одного Месси не хватит.

Карнавал с участием тренера

Если говорить о самом ярком впечатлении на стадии 1/8 финала, то это, конечно, Бразилия. Удивила не их победа над Южной Кореей, в ней и сомнений быть не могло, удивило, с каким упоением они этой победы добились. Если голландцы на поле работают, то бразильцы — играют. Это не значит, что они сильнее, наоборот, на поле зачастую побеждают дисциплинированные работяги, но с точки зрения эстетики не было на ЧМ футбола круче, чем в первом тайме матча Бразилия — Корея.

Пятикратные чемпионы мира забили четыре мяча за 36 минут и могли забить все десять, каждая из атак была великолепна. Но лучшая безусловно та, в которой Ришарлисон забил третий мяч. Он сначала шесть или семь раз набил мяч головой, а потом так обыгрался в короткий пас с партнерами, что в это нельзя было поверить. Такие комбинации не имеют права проходить. Гол Ришарлисона — лучший комбинационный гол на этом чемпионате мира с огромным запасом. И именно такие голы — признак класса команды.

Кстати, каждый гол бразильцы отмечали танцами, что стало одной из фишек этого чемпионата. Они и раньше устраивали карнавалы на поле, но в этот раз к ним присоединился даже главный тренер (Тите), это что-то новенькое.

Бразильцы вышли на хорватов, которые лишь в серии пенальти прошли сборную Японии. Правда, для Хорватии играть серии пенальти дело привычное, четыре года назад в России они с их помощью дошли аж до финала. Мало сомнений в том, что они и Бразилию в эту лотерею обыграют, но проблема в том, что они до нее не дойдут. Никто не ставит под сомнение класс даже нынешних, престарелых хорватов, но возраст все-таки имеет значение в спорте.

Когда всем твоим лидерам хорошо за 30 или даже ближе к 40 (как Модричу), ты вряд ли сможешь удержать не менее талантливую, но более быструю и креативную команду. Хорваты пропускали первыми с Канадой и Японией, отыгрывались и побеждали. Но если они пропустят первыми с Бразилией, это с вероятностью в 99 процентов будет означать «до свидания».

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press Килиан Мбаппе

Англо-французский словарь

Еще одно суперпротивостяние, которое нас ждет в четвертьфинале, это Англия — Франция. Возможно, это самый интересный матч раунда. Обе команды сейчас на ходу: англичане забили шесть Ирану, а последние две встречи выиграли со счетом 3:0. Возможно, забить три нынешнему Уэльсу и ничего особенного, но проделать то же самое с Сенегалом — это уже впечатляет.

Причем сложилось впечатление, что англичане работали процентов на 50 от максимума: проходили пешком первые полчаса, затем на полчасика включились, три забили и спокойно доиграли на круиз-контроле. Это же они проделали и с Уэльсом. У них точно есть запас. Мы еще не видели, как сборная Англии может играть с полной выкладкой. И в матче с Францией самое время на это посмотреть.

Французы пока тоже оставляют очень солидное впечатление. От них не ждут так победы на ЧМ, как в России-2018, но без этого дополнительного давления они играют только лучше. Мбаппе уже забил четыре мяча на турнире, не отстает от него и Жиру. В середине поля также игра дается на ура в отсутствие ключевых игроков прошлого ЧМ — Канте и Погба. Сборная Франции сейчас — это почти такая же безжалостная машина, как и четыре года назад.

Но и Англия — не Польша. Матч между французами и англичанами будет потрясающе интересным, с равными шансами. В нем очень хорошо читается дополнительное время и даже серия пенальти. Фаворитами считаются французы, но вряд ли поставить на них дом — это хорошая идея. Английский состав ничуть не уступает французскому, а по таланту, возможно, превосходит. Единственное, чего нет у Англии в сравнении с соперником, это Мбаппе. Но если Харри Кейн или Маркус Рэшфорд получат мяч в чужой штрафной площади, они смогут разобраться не хуже Киллиана. И у англичан есть кому этот мяч туда доставить.

Фото: Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press Криштиану Роналду

Ничто не вечно на зеленом газоне

Единственная сенсация на стадии 1/8 финала — поражение Испании от Марокко. Испанцы начали турнир с победы 7:0 над Коста-Рикой, затем чуть не обыграли немцев, и если бы тогда кто-то сказал, что они не смогут забить Марокко за 120 минут и вылетят в 1/8 финала, в это бы не поверилось. Но сборная Испании снова сумела всех неприятно удивить.

Подопечные Луиса Энрике еще в игре с Японией показали, что у них есть проблемы со взломом плотной защиты, а матче с Марокко эти проблемы проявились на все 100. Владение мячом — это здорово, но если им владеть в центре поля, моментов особо не создашь. Марокканцы грамотно закрылись на своей половине и сами создали больше моментов, чем соперник. В серии пенальти чемпионы мира — 2010 не смогли забить ни одного мяча.

Увы, сборная Испании, кто бы ее не тренировал, не может даже на расстояние пушечного выстрела приблизиться к уровню, на котором была в 2008–2012 годах. На третьем ЧМ подряд они не доходят до четвертьфинала, и вообще за все три турнира они выиграли лишь три матча у команд Австралии, Ирана и Коста-Рики. Это плохая тенденция, но вряд ли есть сомнения, что они вернутся. На Пиренейском полуострове слишком много гениальных игроков, чтобы кризис длился вечно.

Фото: IMAGO/Markus Ulmer/Global Look Press Гонсалу Рамуш

Еще один гениальный игрок с Пиренеев — Криштиану Роналду — остался не только без клуба, но и без места в стартовом составе в сборной Португалии. Его не выпустили на матч со Швейцарией в 1/8 финала, и это решение Фернанду Саштуша оказалось правильным. Сменщик Криштиану нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш трижды поразил швейцарские ворота и почти в одиночку решил исход матча. Он первый автор хет-трика на турнире. Счет 6:1 — самый крупный на стадии плей-офф ЧМ с 2014 года, немцы уничтожили Бразилию на нее поле.

Но главное даже не это, а то, что сборная Португалии без Криштиану сыграла намного лучше, чем с ним. Разница была ощутимая. И ровно это же происходило на протяжении всего этого сезона в «Манчестер Юнайтед». Криштиану, судя по всему, больше не может создавать голы из ничего и решать исходы матчей в одиночку, как он делал это все эти годы. Интересно, сыграет ли он еще на этом чемпионате мира.

А Португалия сыграет точно и, вероятнее всего, не один раз. 10 декабря их ждет матч с Марокко, в котором они, конечно, будут фаворитами. Хотя и не безоговорочными, африканцы слишком хороши сейчас (победа над Бельгией, Канадой и Испанией, ничья с Хорватией), чтобы их списывать со счетов.

Чемпионат мира подошел к развязке и вышел на финишную прямую. 9 декабря состоятся матчи Хорватия — Бразилия и Аргентина — Нидерланды. 10-го — Португалия — Марокко и Англия — Франция. Победители встреч каждого из дней сыграют друг с другом. Главным фаворитом остается Бразилия, но победа любой из оставшихся команд (кроме, пожалуй, Хорватии и Марокко) не будет не то что сенсацией, а даже неожиданностью. Нас ждут самые интригующие 11 дней за очень долгое время.