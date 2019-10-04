https://static.news.ru/photo/8fd8a34a-e790-11e9-8e6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Taeedxy/Wikimedia Commons

Иранские болельщицы смогли купить небольшое количество билетов на отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи, который пройдёт 10 октября.

Для женщин предоставили квоту в 3500 билетов. Иранское информационное агентство ISNA сообщило, что они были распроданы в течение нескольких минут после того, как поступили в онлайн-продажу. Всего тегеранский стадион вмещает 78 тысяч человек.

По сообщениям СМИ, Федерация футбола Ирана не делала объявлений о продаже билетов, слухи о них распространялись через социальные сети.

Запрет на посещение женщинами стадионов в Иране, где играют мужчины, был введён после Исламской революции 1979 года.

В марте 30-летняя иранская болельщица Сахар Ходаяри хотела пройти на стадион «Азади» в Тегеране, однако была арестована. Позднее её отпустили под залог. Спустя полгода она пришла на слушание дела в суде, где ей предъявили обвинения в оскорблении публики, так как она бросила вызов женскому дресс-коду. За появление на стадионе женщине пригрозили шестью месяцами тюрьмы. В начале сентября Ходаяри совершила самоподжог, после чего скончалась в больнице, писал News.ru.