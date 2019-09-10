https://static.news.ru/photo/51436e5a-d3b6-11e9-9059-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Жительница Ирана, которой грозила тюрьма за попытку проникнуть на футбольный матч, переодевшись мужчиной, скончалась в больнице. 1 сентября она подожгла себя у здания суда, после чего была госпитализирована с ожогами 90% поверхности тела.

После смерти 30-летней Сахар Ходаяри активисты призвали к отмене запрета на посещение футбольных матчей, который действует в Иране в отношении женщин, пишет Daily Mail .

В марте болельщица хотела пройти на стадион «Азади» в Тегеране, однако была арестована. Позднее её отпустили под залог. Спустя полгода она пришла на слушание дела в суде, где ей предъявили обвинения в оскорблении публики, так как она бросила вызов женскому дресс-коду. За появление на стадионе женщине пригрозили шестью месяцами тюрьмы. После этого Ходаяри совершила самоподжог, писал News.ru.