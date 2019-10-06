Рагнар Сигурдссон Рагнар Сигурдссон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» сообщила, что полузащитник клуба Роман Ерёменко и защитник Рагнар Сигурдссон не сыграют в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА из-за болезни. ⠀

К сожалению, оба игрока перед матчем почувствовали недомогание, у них поднялась температура, — сообщила пресс-служба клуба.

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев будет вызван тренерским штабом сборной России по футболу в национальную команду на матчи отборочного турнира Евро-2020 против сборных Шотландии и Кипра, писал News.ru.

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