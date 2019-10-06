https://static.news.ru/photo/d83b1c38-e83c-11e9-b2db-fa163e074e61_660.jpg Рагнар Сигурдссон Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» сообщила, что полузащитник клуба Роман Ерёменко и защитник Рагнар Сигурдссон не сыграют в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА из-за болезни. ⠀

К сожалению, оба игрока перед матчем почувствовали недомогание, у них поднялась температура, — сообщила пресс-служба клуба.

Уважаемые болельщики, Роман Еременко и Рагнар Сигурдссон отсутствуют в стартовом составе нашей команды с ЦСКА из-за болезни.



К сожалению, оба игрока перед матчем почувствовали недомогание, у них поднялась температура.



Желаем нашим футболистам скорейшего выздоровления! pic.twitter.com/V1Y7zJwtSy — Football Club Rostov (@rostovfc) October 6, 2019

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев будет вызван тренерским штабом сборной России по футболу в национальную команду на матчи отборочного турнира Евро-2020 против сборных Шотландии и Кипра, писал News.ru.