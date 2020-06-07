Игрок «Ювентуса» Дибала заявил, что ещё не восстановился после коронавируса

https://static.news.ru/photo/6cac3be6-a966-11ea-869f-fa163e074e61_660.jpg Пауло Дибала Фото: Lm/Fabrizio Carabelli/Global Look Press

Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала заявил, что ещё не до конца восстановился после заболевания коронавирусом.

Сейчас я чувствую себя намного лучше. Я ещё не восстановился на сто процентов, но уже довольно хорош, — цитирует Дибалу Football Italia.

Дибала выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. Он стал третьим игроком «Ювентуса», победившим коронавирус, до него вылечились полузащитник Блез Матюиди и защитник Даниэле Ругани. Ругани стал первым заболевшим футболистом в «Ювентусе», о чём туринский клуб сообщил 12 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что игроки клуба «Ювентус» вернулись к тренировкам на базе команды после приостановки Серии А из-за пандемии коронавируса. Тренировки проводятся на индивидуальной основе, прибытие игроков будет осуществляться поэтапно, чтобы обеспечить полное соблюдение действующих требований.