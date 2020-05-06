Футболисты «Ювентуса» вернулись к тренировкам на базе клуба

Фото: Lm/Alessio Tarpini / Ipa/Global Look Press

Возобновление чемпионата Германии по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, состоится не раньше 22 мая.

Дело в том, что командам необходимо провести две недели на карантине перед началом соревнований, сообщает Daily Mail. Чемпионат Германии по футболу был приостановлен 13 марта. Ранее сообщалось, что турнир может...