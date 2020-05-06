Футбол

Футболисты «Ювентуса» вернулись к тренировкам на базе клуба

15:15, 06 мая 2020
Фото: Lm/Alessio Tarpini / Ipa/Global Look Press

Игроки итальянского футбольного клуба «Ювентус» вернулись к тренировкам на базе команды после приостановки Серии А из-за пандемии коронавируса.

Тренировки проводятся на индивидуальной основе, прибытие игроков будет осуществляться поэтапно, чтобы обеспечить полное соблюдение действующих требований, — сообщает пресс-служба «Ювентуса».

Ранее итальянский футбольный клуб «Рома» заявил, что возобновит тренировочный процесс после 4 мая. К тренировкам также приступят футболисты «Лацио», «Наполи», «Болоньи», «Пармы», «Сассуоло» и «Фиорентины», писал NEWS.ru.

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