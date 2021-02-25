Игрок «Спартака» Промес назвал себя русским,и он не против получить паспорт

https://static.news.ru/photo/687f1bee-7772-11eb-85f0-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес, подписавший контракт с футбольным клубом «Спартак», заявил, что согласился бы получить паспорт России.

Был бы выбор, почему нет. В сердце я уже русский. Бумага — это мелочи, — сказал Промес на пресс-конференции.

Ранее Промес заявил, что уйдёт из московской команды, когда «Спартак» снова станет чемпионом. Голландец подписал контракт, вернувшись в Москву из амстердамского «Аякса».

Он уже выступал за «Спартак», защищая цвета столичной команды с 2014 по 2018 год. Промес помог «красно-белым» выиграть титул чемпиона России впервые за 16 лет, также он забил победный мяч в матче за Суперкубок страны — этот трофей в 2017 году «Спартак» выиграл в первый раз, писал NEWS.ru.