Игрок «Спартака» Промес назвал себя русским,и он не против получить паспорт

Полузащитник сборной Голландии Квинси Промес, подписавший контракт с футбольным клубом «Спартак», заявил, что согласился бы получить паспорт России.
Был бы выбор, почему нет. В сердце я уже русский. Бумага — это мелочи, — сказал Промес на пресс-конференции.
Ранее Промес заявил, что уйдёт из московской команды, когда «Спартак» снова станет чемпионом. Голландец подписал контракт, вернувшись в Москву из амстердамского «Аякса».
Он уже выступал за «Спартак», защищая цвета столичной команды с 2014 по 2018 год. Промес помог «красно-белым» выиграть титул чемпиона России впервые за 16 лет, также он забил победный мяч в матче за Суперкубок страны — этот трофей в 2017 году «Спартак» выиграл в первый раз, писал NEWS.ru.