Игрок ЦСКА рассказала о зарплатах в женском футболе Футболистка ЦСКА Смирнова заявила, что в женском футболе получают максимум 200 тысяч рублей

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Полузащитник московского ЦСКА Надежда Смирнова в интервью для YouTube-канала Вадима Лукомского заявила, что в женском футболе спортсменки получают максимум 200 тысяч рублей. По словам футболистки, ее первый контракт составлял семь тысяч рублей после вычета налогов.

Уровень зарплат в Суперлиге невысокий. Зависит от того, какой у тебя уровень. Совсем молодые получают 20 [тысяч рублей]. У топовых игроков потолок — это от 100 тысяч и 200 тысяч плюс. Моя первая зарплата была семь тысяч рублей после вычета налогов. Тогда мне было 16 лет, — заявила Смирнова.

Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова высказалась о своем финансовом состоянии. Она отметила, что скоро ей «отключат зарплату» и нужно будет искать новые пути заработка.