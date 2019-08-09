10 августа московское «Динамо» принимало питерский «Зенит». Гости уверенно победили со счётом 2:0, не дав ни малейшего шанса подопечным Дмитрия Хохлова хотя бы сравнять счёт. В первом тайме на десятой минуте забил нападающий «сине-бело-голубых» Артём Дзюба, а на 88-й отрыв увеличил полузащитник Магомед Оздоев. Но это не все беды москвичей. На 80-й минуте, получив вторую жёлтую карточку, с поля удалили полузащитника Артура Юсупова.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал победу над московским «Динамо» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Как обычно, сложная, нервная игра. Счёт был скользкий до конца матча, присутствовала нервозность. По первому тайму много ошибались, плохо выходили из обороны, соперник достаточно активно действовал. Много было технического брака. Во втором тайме ошибок уже было меньше, но был неприятный момент возле наших ворот. Не могли забить раньше, хотя и были возможности. В целом, я считаю, победа заслуженная.

Сергей Семак Сергей Лантюхов/News.ru

— В первом тайме действительно было достаточно эпизодов, когда «Зенит» пытался выйти низом из обороны при прессинге «Динамо». Вы сказали про выход из обороны. Почему во втором тайме стало лучше? «Динамо» стало меньше прессинговать?

— Во втором тайме было меньше брака. В первом — ошибки на ровном месте: в качестве передач, в расстановке. Иногда переигрывали, не было понимания своевременности, когда и что нужно делать. Ошибки были и в центре, и на флангах. Связываю их больше с техническим браком.

— Вы уже сказали, что у Дриусси повреждение. Какое? Не было опасений при переводе Сутормина налево, потому что Шиманьский несколько раз обыгрывал Дугласа, а Паршивлюк активно подключался?

— Не было опасений, потому что Сутормин достаточно дисциплинированно играет в обороне, он быстрый игрок. У Дриусси травма икроножной мышцы. Пока неизвестно, насколько серьёзная, узнаем после обследования.

Себастьян Дриусси Сергей Лантюхов/News.ru

— «Зенит» себя комфортно чувствует на первом месте?

— Всегда хочется побеждать. Достаточно обидно потеряли очки в прошлом туре, хотя заслуживали победы по качеству игры. В таких случаях есть расстройство при потере очков.

— Почему Малком остался в запасе? Можно ли его назвать прямым конкурентом Дриусси?

— Дриусси надо отдать должное и сказать огромное спасибо, что он долгое время играет там, где нужно команде. По характеристикам его основная позиция — второй нападающий, но, несмотря на это, он всегда выполняет установки тренера. Малком не так много играл, ему надо набирать форму, чтобы выходить на свой уровень.

Наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения был немногословен.

— Тактика в четыре защитника, два центральных защитника должны помогать двум крайним. Как так получается, что на десятой минуте команда получает выход два в два?

— На десятой минуте был обычный выбив мяча.

Антон Шунин Сергей Лантюхов/News.ru

— Серьёзная ли травма у Антона Шунина? Сможет ли он восстановиться к следующей игре?

— Завтра его осмотрят врачи, и будет ясно, насколько серьёзная травма. Пока ответить не могу.

— «Зенит» грамотно выстроил оборону? Или это беззубость «Динамо» в атаке?

— В «Зените» играют футболисты серьёзного уровня, которые готовились к нашей игре.

— Собираетесь ли привлекать молодёжь к основному составу? Следите за нападающим Константином Тюкавиным?

— Мы следим за молодёжным составом, но привлекать надо во время межсезонных сборов. Он хорошо выглядит, но это не значит, что в основе получится так же.

— По вашим ощущениям, сколько времени требуется команде, чтобы начать играть так, как хотите вы?

— Для начала команду нужно доукомплектовать, закрыть некоторые позиции. И тогда мы будем выстраивать игру.