Дмитрий Хохлов Дмитрий Хохлов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов покинул свой пост после поражения «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Специалист подал в отставку после матча, руководство клуба приняло её, сообщает пресс-служба «Динамо».

Для «Динамо» это поражение стало третьим подряд, команда опустилась на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, писал News.ru.

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