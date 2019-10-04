https://static.news.ru/photo/05541970-e777-11e9-be68-fa163e074e61_660.jpgДмитрий Хохлов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов покинул свой пост после поражения «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Специалист подал в отставку после матча, руководство клуба приняло её, сообщает пресс-служба «Динамо».
Сегодня, после матча 12 тура #РПЛ#ОренбургДинамо главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера. pic.twitter.com/diDvBjoqbA