Хави стал основным претендентом на пост главного тренера «Барселоны»

Испанский футбольный клуб «Барселона» сменил главного тренера. Место Рональда Кумана, вероятнее всего, займёт бывший игрок команды Хави Эрнандес, сообщает радиостанция RAC1.

Накануне президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение об отставке главного тренера клуба Рональда Кумана. Это произошло после проигрыша «Барсы» в гостях «Райо Вальекано» со счётом 0:1.

Его место согласился возглавить нынешний тренер катарского «Аль-Садда» Хави. Правда, для его официального назначения нужно ещё решить ряд вопросов. Во-первых, договориться о его переходе с «Аль-Саддом». Во-вторых, согласовать тренерский штаб Хави и зарплату его членов.

Известно, что Куман получит €12 млн в качестве неустойки. Голландский специалист проработал в «Барселоне» чуть более года. Сейчас команда занимает девятое место в чемпионате Испании. Хави был игроком клуба с 1998 по 2015 год.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что расстроен решением форварда Лионеля Месси перейти в «ПСЖ» вместо того, чтобы остаться в каталонском клубе и играть за него бесплатно.