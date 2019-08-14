https://static.news.ru/photo/2991dbcc-be89-11e9-aa89-fa163e074e61_660.jpg Александр Хацкевич Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Футбольный клуб «Динамо» из Киева прекратил сотрудничество с Александром Хацкевичем, который занимал пост главного тренера. Вместе с ним был уволен весь тренерский штаб первой команды.

В клубе наставника поблагодарили за работу, которую он вёл на протяжении более чем двух лет. О том, кто займёт место Хацкевича, будет сообщено позже, говорится на сайте «Динамо».

Ранее News.ru писал, что главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович продолжит работу с командой. В пяти стартовых турах чемпионата России «Крылья» потерпели четыре поражения.