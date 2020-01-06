https://static.news.ru/photo/f0422a66-316f-11ea-a263-fa163e074e61_660.jpg Хосеп Гвардиола Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола никогда не согласится возглавить «Манчестер Юнайтед» или мадридский «Реал».

Если у меня не будет предложений по работе, то я буду отдыхать на Мальдивах. Но абсолютно точно я не буду тренировать «Манчестер Юнайтед» или «Реал», — цитирует Гвардиолу BBC.

Специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года, до этого он был главным тренером «Барселоны».

Ранее главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий ответил на критику со стороны нападающего «Витесса» Роя Беренса, который обвинил бывшего наставника голландского клуба в том, что из-за него он не выходил на поле целый год, писал NEWS.ru.