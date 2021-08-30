Губерниев назвал имя основного вратаря сборной в матчах квалификации ЧМ

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в интервью Sport24, что Маринато Гильерме будет основным голкипером сборной России по футболу в сентябрьских отборочных матчах ЧМ-2022.

Насколько я знаю, основным вратарём сборной России в предстоящих матчах будет Гильерме. По крайней мере, это будет справедливо. Конечно, Матвей Сафонов сыграл лучше всех в последнем туре, но его в списке нет, поэтому Гильерме, — заявил Губерниев.

Также он отметил, что Александр Максименко из московского «Спартака» хоть и достойный голкипер, но точно не лучший: по словам Губерниева, «он не выйдет на поле с хорватами и будет даже не вторым, а третьим». Комментатор назвал вратаря «Рубина» Юрия Дюпина «трудягой и молодцом», но невысоко оценил его шансы на выступление в составе сборной.

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