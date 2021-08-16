Позови меня с собой: как изменился состав сборной России при Карпине

Накануне новый главный тренер сборнойРоссии Валерий Карпин назвал предварительный состав команды на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022. Главной новостью стало отсутствие в списке капитана команды Артема Дзюбы, зато появилось несколько любопытных фамилий. Рассказываем подробнее о кадровых изменениях при Карпине.

Руки прочь

Отсутствие Дзюбы вряд ли стало большой сенсацией для болельщиков и специалистов. Форвард не только не забивает и не ассистирует в матчах за «Зенит», но в последней игре с «Локомотивом» и вовсе появился на поле лишь на несколько минут в концовке. В такой ситуации вызов в сборную он мог бы получить только от Станислава Черчесова. Карпин же, учитывая непростые личные взаимоотношения с Дзюбой, пригласит нападающего только тогда, когда тот будет реально в хорошей форме. Кстати, из-за неважной формы мимо команды Карпина также проехал форвард «Спартака» Александр Соболев.

Не оказалось в окончательном списке и любимчика Черчесова Андрея Семёнова из «Ахмата». Бывшего тренера сборной часто критиковали за выбор в пользу этого футболиста, а окончательно защитник стал опальным после чудовищной ошибки в матче Евро с Бельгией.

Нет среди вызванных и легендарного Юрия Жиркова, который сейчас находится в статусе свободного агента. Отсутствие главного старожилы Карпин объяснил тем, что у защитника сейчас нет команды. Черчесов с Романом Нойштедтером после этого, наверное, рассмеялись в голос.

Но самые неожиданные изменения произошли во вратарской линии. Без вызова в сборную остались два основных вратаря команды на Евро Антон Шунин и Матвей Сафонов. Ответственность за выбор голкиперов Карпин полностью переложил на ассистента и одного из лучших специалистов по работе с вратарями в стране Виталия Кафанова. Наставник сборной также рассказал, что предпринимал традиционную для последних лет попытку уговорить вернуться в национальную команду Игоря Акинфеева. Однако вратарь ЦСКА был непреклонен.

Игорь Акинфеев Сергей Булкин/NEWS.ru

Свежая кровь

Конечно, Карпин не мог обойтись без новичков в списке, таких футболистов оказалось семь. Прежде всего, изменения коснулись вратарской линии, где оказалось сразу две новых фамилии. На радость болельщикам «Спартака» приглашение получил Александр Максименко, также был вызван Александр Песьяков. С последним все понятно: Кафанов долго работал с вратарем в «Ростове» и сделал ставку на проверенного голкипера.

По той же причине в расширенном списке присутствует еще один ростовчанин — капитан желто-синих Максим Осипенко. Пожалуй, сейчас центрального защитника в сборную мог вызвать только Карпин, ведь игрок в последнее время допускает много ошибок, а «Ростов» в четырёх матчах нынешнего сезона РПЛ пропустил десять мячей — это худший показатель в лиге.

Ещё один новичок сборной — Дмитрий Чистяков — также выступал в «Ростове» под руководством Карпина, но осенью прошлого года перешёл в «Зенит». Там защитник выглядит достаточно уверенно, но игровой практики явно не хватает. А вот у 22-летнего Станислава Магкеева в «Локомотиве» с этим всё в порядке. Молодой защитник прогрессирует и заслужил внимание Карпина. Дальше всё будет зависеть от него.

Приглашения от тренера удостоился также игрок «Сочи» Сергей Терехов — футболист, который известен только поклонникам его команды и самым преданным фанатам РПЛ. Однако фланговый игрок был реально хорош, в том числе в атакующих действиях, в прошлом сезоне, да и в этом успел сделать дубль во встрече с «Партизаном» и записать на свой счет три ассиста. Терехову уже 31 — но разве это приговор?

Гораздо моложе футболиста «Сочи» другой дебютант команды — форвард «Динамо» Константин Тюкавин. 19-летний нападающий ярко ворвался в РПЛ и регулярно радует болельщиков результативными действиями. Карпин наверняка предоставит Тюкавину игровое время в ближайших матчах, особенно с учётом кадровых проблем в атакующей линии.

Константин Тюкавин fcdynamo.ru

Муки выбора

Пока в списке 31 футболист, окончательный состав Карпин обещал назвать после 23 августа. Капитана команды тренер пока не определил. Он вообще заявил, что сборная отказывается от постоянного носителя этого статуса и будет определять капитана на каждом сборе. Будет ли это определяться голосованием или тренерским назначением — Карпин пока не решил.

Меня напрягает всё: центральные защитники, нападающие, крайние полузащитники. Состояние определённых игроков. Форма Дзюбы и Соболева напрягает. Непонятно, подойдет ли Заболотный. То, что Фернандес попросил замену, что Самошников попросил замену. Очень много вещей, — сказал Карпин на посвящённой объявлению состава пресс-конференции.

Это заявление может напугать болельщиков, ведь тренер должен излучать уверенность. Однако признаемся честно: никто не знает, чего ждать от сборной России в сентябрьских матчах. Радует лишь то, что Карпин постоянно повторяет о необходимости играть с позиции силы. Так что хочется верить, что позорных «автобусов» мы точно не увидим.