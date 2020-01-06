https://static.news.ru/photo/5bc6103a-3144-11ea-9dac-fa163e074e61_660.jpg Машина Владимира Васильева Фото: Xinhua/Global Look Press

Российский гонщик Владимир Васильев, выступающий на автомобиле «Мини», снялся с участия в ралли-марафоне «Дакар-2020».

На 284-м км спецучастка третьего этапа произошло возгорание автомобиля. Васильев и его штурман, украинец Виталий Евтехов выбрались из машины и не пострадали, однако вынуждены завершить выступление на «Дакаре», сообщает пресс-служба ралли-марафона.

Ранее экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова повредил машину на третьем этапе ралли-марафона «Дакар». Камень повредил балку переднего моста и картер раздаточной коробки. Экипаж пытается устранить повреждения и продолжить движение, писал NEWS.ru.