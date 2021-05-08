Гончаренко отреагировал на поражение от ЦСКА

https://static.news.ru/photo/627e45b4-b037-11eb-9b7e-96000091f725_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался после поражения в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от ЦСКА (1:3).

В первом тайме смотрелись неплохо. По делу повели. Затем очень снизили уровень игры, стали терять мяч, действовать по одному. С выходом Рондона ситуация усугубилась. Стали быстро терять мяч в центре. Два нападающих и Чидера Эджуке стали вываливаться на нашу защиту, — отметил Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Также он рассказал, что значит играть против прежнего клуба.

Много приятных воспоминаний связано с ЦСКА. Всегда приятно сюда вернуться. Всё знакомо. Но жизнь очень ускорилась. Быстро всё меняется. У меня сейчас «Краснодар», это очень хорошая команда, но нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий нам, — добавил тренер «Краснодара».

Ранее стало известно, что комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит публикацию московского «Спартака» в Twitter, на которую подал жалобу ЦСКА. Рассматривать публикацию «Спартака» будут в конце мая — начале июня, рассказал председатель комитета по этике РФС Семён Андреев.