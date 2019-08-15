https://static.news.ru/photo/70603356-bf91-11e9-9a91-fa163e074e61_660.jpg Марк Шнайдер Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Тун» Марк Шнайдер прокомментировал поражение в ответной игре в гостях против московского «Спартака» со счётом 1:2 в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы.

Мы очень хорошо начали матч, и гол нам очень помог, но дальше мы потеряли мяч. Такие команды как «Спартак» это не прощают. Они это доказали и наказали нас дважды. Мы провели достаточно успешный матч, но не смогли пройти дальше, — передаёт слова Шнайдера корреспондент News.ru.

Так же наставник отметил атмосферу на стадионе.

В качестве поля самая большая разница в атмосфере. Нам очень понравилось здесь играть, почувствовали, что такое дух европейского футбола. Болельщики очень помогли «Спартаку», — добавил он.

Кроме того, специалист отметил слабые стороны подопечных Кононова.

Мы обращали внимание на некоторые слабые места, работали через фланговые атаки, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что главный тренер «Спартак» Олег Кононов заявил, что очень важно, чтобы единство команды приумножалось.