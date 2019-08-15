Главный тренер футбольного клуба «Тун» Марк Шнайдер прокомментировал поражение в ответной игре в гостях против московского «Спартака» со счётом 1:2 в рамках третьего квалификационного этапа Лиги Европы.
Мы очень хорошо начали матч, и гол нам очень помог, но дальше мы потеряли мяч. Такие команды как «Спартак» это не прощают. Они это доказали и наказали нас дважды. Мы провели достаточно успешный матч, но не смогли пройти дальше, — передаёт слова Шнайдера корреспондент News.ru.
Так же наставник отметил атмосферу на стадионе.
В качестве поля самая большая разница в атмосфере. Нам очень понравилось здесь играть, почувствовали, что такое дух европейского футбола. Болельщики очень помогли «Спартаку», — добавил он.
Кроме того, специалист отметил слабые стороны подопечных Кононова.
Мы обращали внимание на некоторые слабые места, работали через фланговые атаки, — заключил он.
Ранее News.ru писал, что главный тренер «Спартак» Олег Кононов заявил, что очень важно, чтобы единство команды приумножалось.