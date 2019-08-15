https://static.news.ru/photo/4c675bd4-bf94-11e9-9642-fa163e074e61_660.jpg Олег Кононов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал победу своих подопечных в ответной встрече третьего квалификационного этапа Лиги Европы против швейцарского «Туна» со счётом 2:1.

Самое главное, что мы выиграли и прошли дальше. Если по ходу игры первые минуты нам не удались, «Тун» ставил себе задачу забить как можно быстрее, нам не удалось сдержать их атаки, но затем мы стали более концентрировано играть. Мы сумели забить, создавая при этом дополнительные моменты, — передаёт слова Кононова корреспондент News.ru.

Также, специалист третью игру присутствует на матчах без пиджака, что он объяснил.

Я ранее говорил: как мне удобнее будет, так я и буду надевать одежду. А в костюме вы меня ещё увидите, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что наставник «Туна» заявил, что «Спартаку» помогли болельщики.