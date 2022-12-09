Главный тренер сборной Бразилии по футболу ушел в отставку Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите ушел в отставку после поражения на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите ушел в отставку после поражения команды в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре. Бразильцы проиграли в серии пенальти команде Хорватии. Комментарий Тите приводит телеканал ESPN.

Горькое поражение, но я нахожусь в мире с самим собой. Конец цикла, — сказал Тите.

Сборная Хорватии одержала победу над командой Бразилии в серии пенальти со счетом 4:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира 9 декабря. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время команды забили по одному мячу.

Таким образом, хорваты стали первыми полуфиналистами ЧМ-2022 в Катаре. На этой стадии они сыграют с победителем пары Аргентина — Нидерланды.

Тите руководил сборной Бразилии с 2016 года. Под его началом команда в 2019 году завоевала Кубок Америки. Ранее Тите работал в бразильских клубах «Гремио», «Интернасьонал», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», несколько раз вставал у руля «Коринтианса», с которым дважды становился чемпионом Бразилии, обладателем Кубка Либертадорес и победителем клубного чемпионата мира 2012 года.

Ранее сообщалось, что кошка невольно стала участником пресс-конференции сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре, забравшись на стол, за которым сидели члены команды. Сотрудник пресс-службы бразильской сборной посчитал, что кошке не место на столе, он взял животное обеими руками за шкуру и убрал со стола.