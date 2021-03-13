Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение «Спартаку»

https://static.news.ru/photo/548167ba-842d-11eb-9810-96000091f725_660.jpg Сандро Шварц Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на поражение московскому «Спартаку» со счётом 1:2 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

Как вы видели, игра была очень боевая, интенсивная и конкурентная. Ребята хорошо проявили себя. Надо сказать, были хорошие моменты, чтобы отыграться, мы достойны были очка, должны были его завоевывать. Немного не хватило. Наверное, это связано с пенальти, назначенным в наши ворота. В общем и целом ребята хорошо себя проявили, — сказал Шварц на послематчевой пресс-конференции.

Как утверждает немецкий специалист, в первом тайме у «бело-голубых» были подходы к воротам соперника, немного не хватило точности в завершающих фазах атаки. Однако динамовцы хорошо выходили из обороны в атаку. Он убеждён, что «моментами игра была с равными шансами», но соперник выглядел очень сильно.

В переходных фазах игры из обороны в атаку мы могли быть точнее. Ещё раз: мы заслуживали одно очко. Всё-таки решающими факторами в таких матчах являются мелочи. Мы до вечера четверга были уверены, что Фомин не примет участия в матче. Отменённая карточка не сыграла роль, — добавил он.

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