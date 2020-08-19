Главный тренер «Динамо» Новиков оценил победу над «Ростовом»

https://static.news.ru/photo/4e20fde4-e24e-11ea-9a1a-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер ФК «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в третьем туре Российской премьер-лиги.

Хороший матч и результат. Победа на родном стадионе, мы искупили вину перед болельщиками. Победы добились заслуженно, — подчеркнул специалист.

Он отметил, что команда хорошо сыграла в обороне, по ходу игры футболисты доминировали.

В наш створ был только один удар, — отметил Новиков.

По его словам, подопечные Валерия Карпина пытались оказывать давление на соперника в первые 30 минут матча, используя длинные передачи. Новиков отметил, что это было учтено. Игроки «Динамо» были надежны в обороне, играли на контратаках. Специалист добавил, что «Ростов» владел мячом в середине поля, а не у ворот соперника.

Победу приносят голы, а не владение мячом, — подчеркнул специалист.

Встреча закончилась со счётом 2:0. Мячи забили Максимилиан Филипп (42-я минута) и Николай Комличенко (45-я минута).

Как ранее писал NEWS.ru, Валерий Карпин считает, что его подопечные в первом тайме полностью контролировали игру, но затем пропустили ненужные голы, а во втором тайме неправильно вскрывали оборону соперника, поэтому не могли забить.