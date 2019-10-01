https://static.news.ru/photo/5f88eaf6-e498-11e9-b200-fa163e074e61_660.jpg Главный тренер футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне считает победу над московским «Локомотивом» в гостях со счётом 2:0 во втором матче группового этапа Лиги чемпионов не самой лучшей.

Интересный получился матч, не могу назвать его самым лучшим. Первый тайм был примерно равный, во втором действовали более агрессивно, мы смогли дожать «Локомотив», — сказал Симеоне на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того наставник сравнил игру в Лиге Европы полтора года назад и прошедший матч.

Сложно сравнить. Это разные матчи, игроки. Не стоит забывать, что тогда встреча была после счёта 3:0 и «Локомотив» просто вынужден был бежать вперёд. Сейчас другой характер матча. Это разные истории, — заключил он.

Ранее News.ru пиал о том, что московский футбольный клуб «Локомотив» на своём поле проиграл испанскому «Атлетико» со счётом 2:0 в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На 48-й минуте гол забил Жуан Феликс, на 58-й преимущество испанцев удвоил Томас Партей.