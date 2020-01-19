https://static.news.ru/photo/e19abd84-3ab1-11ea-9883-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сикорский Фото: fcab.com.ua

Президент украинского клуба «Агробизнес» Олег Собуцкий рассказал, почему решил разорвать контракт с нападающим команды Игорем Сикорским за то, что тот посетил Россию.

Он отметил, что его решение единогласно поддержали главный тренер и вице-президент клуба Андрей Донец.

Недолго сомневался, чтобы принять решение о расторжении контракта с Сикорским. У нас патриотичная команда, патриотичные люди, и эта ситуация неприемлема. Мы не можем допустить, чтобы наши игроки ездили в Россию и поддерживали нашего врага, — цитирует Собуцкого Sportarena.com.

Ранее Сикорский признался, что находится в шоке после увольнения за поездку в Россию. Он отметил, что согласен с решением руководства, но при этом упомянул про двойные стандарты в отношении украинцев, писал NEWS.ru.