Глава Минздрава Британии отреагировал на планы страны принять Евро-2020

https://static.news.ru/photo/fca241b6-7448-11eb-9d6e-96000091f725_660.jpg Мэтт Хэнкок Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация о том, что Великобритания может принять все матчи чемпионата Европы по футболу, может не соответствовать действительности. Об этом заявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

Я не видел никакой информации об этом и исхожу из того, что эти сведения неверны, — заявил министр в эфире телеканала Sky News.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что глава Министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден ведёт переговоры с УЕФА о проведении большей части матчей турнира на территории королевства. Речь идёт о играх группового этапа, полуфинала и финала. Источник газеты утверждает, что Британия может согласиться на проведение вообще всех матчей Евро-2020 на своей территории.

Переговоры о проведении турнира связаны с тем, что Великобритания может раньше других европейских государств разрешить проведение спортивных мероприятий, если программа вакцинации от коронавируса пройдёт в быстром темпе. Сейчас первую дозу вакцины получили больше 25% населения страны, а к апрелю этот показатель должен приблизиться к 50%. В июне прививку смогут сделать все совершеннолетние жители королевства.

Евро-2020 был перенесён из-за пандемии коронавируса. Он должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах различных стран.

Как писал NEWS.ru, УЕФА примет окончательное решение по формату проведения Евро-2020 в начале марта. Об этом заявил член исполнительного комитета УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин.