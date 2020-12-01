УЕФА примет окончательное решение по формату Евро-2020 в марте

https://static.news.ru/photo/46aaece2-33ba-11eb-9ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Revierfoto/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет окончательное решение по формату проведения Евро-2020 в начале марта.

Как рассказал член исполнительного комитета УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин, возможны различные сценарии, которые будут рассмотрены на круглом столе в начале декабря.

Один уже прошёл, следующий намечен на начало декабря, в конце этой недели. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта, — приводит ТАСС слова Сорокина.

Изначально чемпионат Европы планировался к проведению в 2020 году, но был перенесён из-за пандемии коронавируса на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, 12 ноября были определены последние сборные — участницы чемпионата Европы по футболу — 2020. Ими стали команды из Венгрии, Словакии, Шотландии и Северной Македонии. Последние вышли в финальный раунд европейского первенства в первый раз в истории.

Остальные 20 национальных команд прошли отбор на турнир ещё до пандемии. На оставшиеся четыре места претендовали 16 сборных с наиболее высоким рейтингом, которые не попали на Евро-2020 в лигах A, B, C и D в рамках Лиги наций УЕФА.

Финальная часть чемпионата Европы стартует в Риме матчем Италии и Турции и продлится ровно 30 дней, до момента, когда в Лондоне сразятся финалисты.

Турнир впервые в истории пройдёт в 12 городах Европы, одним из них станет Санкт-Петербург.